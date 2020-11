Destapa Martha Figueroa incómodas revelaciones y secretos de los famosos

México.- Secretos, intimidades, locuras y muchas más revelaciones de los famosos es el centro de ‘Las Historias que nunca contamos’, un libro escrito por los periodistas de espectáculos Martha Figueroa y René Solorio.

En entrevista vía Zoom con AM, ambos platicaron sobre aquellas anécdotas que esconden más que el ganarse la exclusiva, también tienen su lado de traición, hasta de propios colegas.

Una pelea con la periodista Adela Micha ante la mirada aterrada de un actor sin pelo; las escapadas nocturnas de Luis Miguel; una visita a la cárcel; un misterio candente de Alejandro Sanz; ¿qué esconden las piernas de Julio Iglesias?; el día que Thalía se vistió de luto ¡y terminó en una boda!; el miedo de Jenni Rivera o la verdadera tristeza de José José… son parte de estas historias.

En “Las historias que nunca contamos” se describe, además, la furia de un Premio Nobel; lo fácil que fue burlar la seguridad de la mansión de Kate del Castillo; las locuras de Belinda y los viajes en la cajuela de Gloria Trevi.

Martha y René comparten anécdotas y notas que nunca les dejaron publicar, porque no era el momento, porque los jefes lo prohibieron, por miedo, o porque serían un escándalo.

Me gustó mucho la historia de Juan Gabriel porque la gente se ha reído de que está vivo y se pueden seguir riendo porque lo sigo pensando. En Navidad, un compañero serio de trabajo, me dijo que Juan Gabriel tenía un mensaje para mí, y no sabes lo que me pasó. Son anécdotas, experiencias que son dignas de compartir, y a veces en los espacios donde trabajamos, que tienen una línea editorial, una directriz, ahí no se puede, y pues tienes que buscar tus espacios para contarlos”, agregó la también conductora del programa ‘Hoy’ de Televisa.