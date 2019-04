Destapan cartel del Festival LTDOMX 2019

Juan Son, Ed Maverick, Empress Of (EU), Reyno, Él Mató a un Policía Motorizado, Alemán y Carlos Sadness, serán algunos de los estelares de la tercera edición del Festival LTDOMX, que se realizará este 15 de junio en el Parque Guanajuato Bicentenario.

Juan Son, el ex vocalista de la banda Porter.

Desde Chihuahua, Ed Maverick.

La cantante estadounidense Empress Of.

La banda mexicana Reyno.

Liliana Valdovinos, representante de Turismo de Silao, Carlos Domínguez, director del Parque Guanajuato Bicentenario, Chris Santoyo, directora del Festival LTDOMX, Víctor López Funes, director de producción de LTDOMX y Federica García, de logística de LTDOMX, fueron los encargados de dar detalles sobre el evento que pretende aglutinar a más de 8 mil asistentes de Guanajuato y estados vecinos.

"Elegimos al talento basados en lo que estaba pasando en México, quisimos presentar un Line up diferente, no con los mismos de siempre", dijo Víctor Funes.

Never been to Budapest, Los Fibos, Ed Maverick, Daniela Spalla y Señor Kino, son otros de los talentos, que se presentarán.

El festival se desarrollará en tres escenarios: Fuego (electrónica), Picnic (música emergente) y LTDO (principal).

Zona gastronómica, cine, talleres, actividades a favor de la ecología, escaparate de diseñadores, además de otras actividades, se distribuirán alrededor del parque.

"Realizaremos una convocatoria para cortometrajes, que ya los estarán viendo, realizaremos una selección, así que LTDO no sólo es música, también es cine", agregó Federica García.

La convocatoria para los cortos se realizará a nivel nacional.

La idea es dar espacio a todos los géneros, manteniendo el origen del festival.

"Van a descubrir a su próxima banda, trajimos a Bomba Estéreo y su música no dejo de sonar, LNG/SHT, Elsa y el Mar, es lo que confiamos les va a gustar", agregó Santoyo.

Los costos para el Festival LTDOMX son de: 550 pesos, 670 pesos, 880 pesos y 990 pesos, disponibles en la página de Boletia.com.