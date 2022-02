Destapan tremendo privilegio que tenía Thalía en Televisa

Ciudad de México.- Thalía fue una de las estrellas consentidas de Televisa en la década de los ochentas y noventas, pues ella les dio grandes éxitos como la trilogía de las Marías: María Mercedes, Marimar y María la del Barrio, con las cuales consiguió la fama internacional.

Durante una entrevista, la misma cantante fue quien confesó que ella fue la artista que firmó el contrato más caro de la historia de Televisa, de aquellos años.

Por años, se ha comentando que la intérprete de “Sudor” y “Saliva” gozaba de una excelente relación con la televisora de San Ángel, pues era de todos conocidos los privilegios que tenía en esa época, entre los que destaca la facultad para dar el visto bueno a los actores que la acompañarían en sus proyectos.

Y fue la misma Adriana Fonseca, quien a su paso por la alfombra roja de la película “¡Qué Des Padre!”, compartió pantalla con la ex Timbiriche en el melodrama noventero “Rosalinda”, que confirmó este "poder" que tenía “Thalis” para decidir con quién sí y con quién no trabajar.

¡Sí caray! Me enteré por ahí, se filtró y alguien vino y me dijo. Está bien, ¿no? Si yo fuera Thalía y estuviera a ese nivel, en esos momentos fue la última novela que hizo, pues por supuesto que entiendo que haya querido ver el casting, y más (para elegir) a alguien tan cercano como es su hermana en la novela”, reveló.

Sin querer revelar la fuente que a ella le confirmó dicha información, la actriz confesó que de haber estado en el lugar de Thalía también hubiera hecho lo mismo.

Yo me enteré por ahí, alguien, ya ni me acuerdo quién, me dijo, pero sí me enteré por ahí y… está bien. Yo era súper fan de Thalía desde (que vivía) en Veracruz y que pida ver una foto mía para ver quién va a ser su hermana es como ‘¡Oh!, soy importante’. La verdad yo lo tomé como un halago, pero sí fue chistoso que mandara a pedir mi foto para ver quién iba a ser su hermana”, manifestó.