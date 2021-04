Detienen a bolero, franelero y conserje por acosar a la actriz Samadhi Zendejas

México.- La policía de la Ciudad de México detuvo a tres hombres denunciados por la actriz Samadhi Zendejas, quien interpretó a Jenni Rivera en la bioserie "Mariposa de Barrio", de haberla acosado sexualmente cuando caminaba por la calle.

Según el periodista Carlos Jiménez, un bolero, un franelero y un conserje hicieron a la joven actriz comentarios obscenos y de tipo sexual, cuando Samadhi transitaba en las calles de Polanco el pasado viernes a las 10:40 de la mañana.

Samadhi acudió ante la autoridad para poner la denuncia de manera formal. Foto: Instagram

Según consta en el expediente de la denuncia, Samadhi Zendejas Adriano pidió a oficiales en la zona de Polanco que detuvieran a tres hombres debido a que la habían acosado sexualmente cuando caminaba por la calle Alfredo de Musset, entre las calles Masaryk y Horacio.

Tras esto, Zendejas pidió ayuda a una patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y les pidió que arrestaran a los tres hombres.

Los detenidos son un bolero, un franelero y un conserje de la zona de Polanco. Fotos: @c4jimenez

Los detenidos fueron identificados como Rubén, de 44 años, quien trabaja como bolero; Felipe, de 45, un franelero de la zona y Héctor, de 49, conserje, sin embargo los tres negaron las acusaciones de la actriz.

Sin embargo, según la información del periodista, vecinos de la zona para quienes trabajan los detenidos, salieron en su defensa, algunos expresaron que tienen varios años de conocerlos y nunca habían tenido un problema similar o una denuncia de ese tipo.

Samadhi pidió apoyo a una patrulla tras ser acosada. Foto: Instagram

Samadhi Zendejas acudió ante la autoridad para poner su denuncia de manera formal por el delito de acoso sexual.

¿Dónde la has visto?

Samadhi Zendejas interpretó a la fallecida cantante Jenni Rivera en su etapa de juventud en la serie biográfica "Mariposa de Barrio", que actualmente se puede ver a través de la plataforma de Netflix.

La actriz interpretó a la joven Jenni Rivera en 'Mariposa de Barrio'. Foto: Instagram

En su cuenta oficial de Instagram, Samadhi compartió una foto de su caracterización junto a un emotivo mensaje, en el que agradeció a la "Diva de la Banda" por cambiarle la vida.

"El 9 de diciembre del 2012 te convertiste en un ángel. 3 años después te convertiste en mi ángel de la buena suerte, dejándome interpretar tu vida y un pedacito de ti, sin llegarte a los talones; modificaste mi vida y me abriste muchas puertas, no hay día que no te agradezca la manera que cambiaste mi vida", escribió junto a la foto.

La actriz comentó recientemente en entrevista para el programa "Pinky Promise", de la integrante de JNS Karla Díaz, el gran reto que fue para ella interpretar a Jenni Rivera, pues tuvo que subir 30 kilos, lo que no fue difícil, lo complicado fue bajarlos, pues aseguró que su cuerpo sufrió estragos como estrías.