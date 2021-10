Detienen al bolero acusado de abuso sexual que Luisito Comunica hizo famoso en video

México.- Luisito Comunica publicó un video en el que entrevistó a un bolero en la Ciudad de México y tras esto una joven identificó a ese personaje como su agresor sexual; hoy, más de 5 años después, el bolero fue detenido por las autoridades.

Un bolero apodado 'El Rocky' saltó a la fama al aparecer en un video del youtuber Luisito Comunica, y su popularidad logró que Andrea lo identificara, la joven aseguró que el hombre entrevistado por el influencer había abusado sexualmente de ella.

Cae el bolero entrevistado por Luisito Comunica; lo acusan de violación", informó el periodista Carlos Jiménez en Twitter.

El reportero agregó en su mensaje que se trata de un ex presidiario llamado Roque Tenorio y apodado 'El Rocky', de Tepito. Además explicó que la joven que lo acusa de haberla drogado y atacado sexualmente lo identificó en la Fiscalía de la Ciudad de México luego de haber aparecido en el video de Luisito Comunica y que ya había sido detenido por Policías de Investigación de la Fiscalía General de la Justicia.

Según información de Grupo Fórmula, la joven explicó cómo fue que el bolero la atacó sexualmente, pues contó que lo conoció cerca de Palacio Nacional cuando 'El Rocky' se le acercó e intercambiaron unas palabras.

Luego de unos meses, la joven volvió a encontrarse al bolero, quien le ofreció una botella de jugo y siguió platicando con él; sin embargo, tras esto solo recuerda haber llegado a su escuela con la playera al revés y contó que había sido víctima de abuso sexual, por lo que fue atendida en la enfermería y en una clínica del Seguro Social.

La joven Andrea interpuso su denuncia ante el Ministerio Público, aportando fotografías como pruebas que tenía en su celular de la agresión sexual.

Luisito Comunica se deslinda del agresor

Tras darse a conocer que el bolero había sido señalado como un agresor sexual, Luisito Comunica eliminó el video y se deslindó del hombre en cuestión.

“Hace 4 años entrevisté a un hombre en la calle. Hoy me entero que una chica lo ha denunciado por abuso. Ya borré el video, pues no deseo que más gente lo conozca por mi canal. No tengo ningún tipo de relación con él”, fue lo que escribió Luisito Comunica en junio de 2020.

Recibe gratis por email las 8 noticias esenciales de AM, antes de las 8:00 a.m.

Las noticias de AM en

Síguenos