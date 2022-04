Disney Planeta propone un futuro más sustentable en el Día de la Tierra

CDMX.- El 22 de abril es el Día de Tierra, Disney se ha inspirado en las maravillas del Planeta imaginando cómo es posible lograr un mundo en equilibrio y ha emprendido acciones para lograrlo.

En abril de 2022, Disney impulsa este legado al presentar Disney Planet Possible, iniciativa que nuclea los esfuerzos colectivos de acciones tangibles que lleva a la práctica para hacer posible un futuro más feliz y saludable para el Planeta y todas las especies que lo habitan: eso incluye reducir su huella ambiental, cuidar la vida silvestre y sus hábitats y crear historias que celebren la magia de la naturaleza y movilicen el cambio.

Día de la Tierra. Foto: Especial.

En el contexto del Mes de la Tierra, Disney invita a sus audiencias a compartir imágenes de aquello que las inspira y da esperanza para el futuro del Planeta con el hashtag #DisneyPlanetPossible, no solo destacando sus propios compromisos y acciones, sino también compartiendo historias de cómo otros están haciendo la diferencia, para contagiar su optimismo por un mundo mejor, ya que cada acción, grande o pequeña, es importante y puede contribuir a crear un futuro más sustentable.

Disney Planet Possible llega a toda la región a través del lanzamiento de un video alusivo que está al aire durante abril en países de habla hispana en Disney Channel, Cinecanal, Star Channel y FX, así como también en el canal de Disney en YouTube para Latinoamérica y Brasil, y en las cuentas de Instagram, Twitter y Facebook de Oh My Disney LA y Oh My Disney Brasil.

Día de la Tierra. Foto: Disney.

Por su parte, Radio Disney cuenta con un spot de Disney Planet Possible que se escucha en abril en toda Latinoamérica.

A su vez, las cuentas oficiales de Disney Channel, Disney Junior, Mickey Mouse y amigos y Disney Princesa Latinoamérica en Instagram y Facebook están compartiendo contenido exclusivo sobre el cuidado del medioambiente.

Además, en el canal oficial de Disney en YouTube para Latinoamérica y Brasil también se encuentra disponible una playlist que propone videos asociados al Mes de la Tierra.