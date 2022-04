Día del Niño 2022: Famosos recuerdan sus momentos como niños

México.- Rafael Inclán, Lalo España, Juan Diego Covarrubias, Faisy, el ser niño es algo que está en su ADN y se niegan a perderlo.

Lalo España

Eduardo España es famoso por personajes como Germán en ‘Vecinos’, Márgara Francisca, entre muchos otros. En ellos, desborda mucha inocencia, lo que significa que siempre tiene el alma de niño.

Lalo España de niño. Foto: Especial.

Vía telefónica, el actor platicó que es lo que extraña de esa etapa de su vida.

Extraño mucho la despreocupación, la libertad, el juego, pero trato de rescatarlo en mi tipo de actividad que escogí en esta vida. Soy un niñote, pero extraño ser un niño que sale de vacaciones y no tiene absolutamente nada que hacer más que rascarse la panza, comer todo lo que se le da la gana sin culpas.

Lalo resaltó que añora esa parte de hacer cosas sin pensar en las consecuencias.

“Luego metemos mucho el cerebro, el querer quedar bien con todo el mundo. El niño es más desfachatado, por eso extraño mucho ser Germán, porque no tiene vergüenza, y Lalo sí la tiene, pero este personaje anda libre, juega, se divierte, no tiene prejuicios al hacer las cosas”.

Rafael Inclán

El primer actor nunca dejó de ser niño, al menos así lo considera al momento de responder qué añora de ser un infante.

Rafael Inclán. Foto: Especial.

Rafael nació en Mérida en 1941, y últimamente ha elegido interpretar personajes tiernos, que reflejen esa parte de ser niño.

No extraño nada, porque sigo teniendo mi niño libre, el que no lo tenga está mal, se vuelve un amargado, todos seguimos teniendo un niño…puedes ser un niño sometido, amargado, libre, y ése soy yo, porque gozo, me río y disfruto de todo lo que me diga la vida. Hasta el niño llorón, tengo.

Uno como actor, y su ventaja, es que no hay edades, sin embargo, hay personas que son necesarios en todas las historias, pero mantener el niño activo, es una de las grandes ventajas”.

Juan Diego Covarrubias

El actor es uno de los personajes principales de la serie ‘Renta Congelada’ y siempre ha mostrado un espíritu aventurero en sus proyectos.

Juan Diego Covarrubias. Foto: Especial.

Sobre lo que extraña del Día del niño, es aquella alegría, despreocupación e inocencia que brinda esa etapa de la vida.

“Era bonito que no todo eran regalos, porque mis papás organizaban actividades y el tiempo que pasaba con ellos era lo más padre. Siempre fui de muchos amigos, me pegaba unas divertidas; cuando nos regalaban dulces compartimos lo que habíamos recibido, si a uno le regalaban un balón, videojuego, lo compartíamos. Donde vivía es una privada donde eran 7 casas, entonces se organizaban las cascaritas, andar en patines. Era muy divertido, mi infancia muy bonita, me sigo divirtiendo también, sigo siendo un niñote”.

Juan Diego Covarrubias. Foto: Especial.

Faisy

Si de alma de niño se trata, Faisy se pinta solo, su espíritu divertido se refleja en proyectos como ‘Me Caigo de Risa’, sino en personajes como Chuck en ‘Angry Birds’.

El también actor celebró días antes este día tan especial, con un programa en Me Caigo de Risa, donde también comparte los juegos de niño.

Faisy con su primito. Foto: Especial.

Pero para él, ser niño es un estado vigente, no añora nada, pues en “Me Caigo de Risa”, siempre la vive como un chiquito.

El programa me mantiene como niño, y siempre dije, que rico qué padre tener un programa con juegos, dinámicas, ése sería mi sueño hecho realidad. No añoro nada, porque le pedí al universo, al destino algo así, dejé que el universo conspirara y 12 años después de estar en un programa de radio, pude entrar. Es un programa divertido, que siempre soñé y mantengo esa energía”.