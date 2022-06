México.- El Día del Padre en este 2022 se marcó en el calendario el 19 de junio, el tercer domingo del mes en curso, y los famosos utilizaron sus cuentas de Instagram para felicitar a quienes les dieron la vida.

Cantantes, actores, conductores y hasta la monarca del Reino Unido, publicaron en la red social fotos junto a sus padres. Algunos los recordaron cuando eran jóvenes y otros con la edad que tienen actualmente.

Asimismo, con la revelación de estas instantáneas, las celebridades aprovecharon para mandarles mensajes llenos de mucho amor, y en los que dejaron ver lo orgullosos que se encuentran de ser sus hijos.

Andrea Legarreta

Andrea Legarreta con su papá Juan Legarreta y sus hijas Mia y Nina./ Foto: Instagram

La conductora del programa “Hoy” compartió esta foto con sus hijas Mia y Nina, así como su papá con el siguiente mensaje: “Cuando tus ojitos son más hermosos que ese atardecer y tu pelito más lindo que esas nubes, no puede ser otra persona que tú!! Mi papito hermoso!! Gracias mi Juanito por ser mi papi!! Gracias por ser el mejor de todos!! Por tu dulzura y protección!! Gracias mi rey hermoso por tu ejemplo de fortaleza!! Porque con tu amor a la vida, me contagias y me impulsas a seguir adelante en todo momento!! Gracias porque con sólo una mirada de tus ojitos de cielo me haces sentir tu inmenso amor!! Te amo hasta el infinito y le doy gracias a Dios por tenerte conmigo!! Siempre juntos!! Más allá de la vida misma… Feliz día del padre!! Dios te bendiga siempre! Gracias por ser el abuelo que eres para mis niñas… Gracias por cada instante de tu existencia! Gracias papito precioso por ser mi Pá! @juan.legarreta”.

Maluma

Luis Londoño es el papá de Maluma y el suegro de sus fans./ Foto: Instagram

El cantante de reggaetón se mostró muy amoroso con su papá y comentó: “FELIZ DÍA DEL PADRE PARA TODOS, EN ESPECIAL AL MÍO!!! Amo abrazarlo, besarlo y tenerlo cerca cada que puedo y a pesar que pasen los años siempre voy a ser su niño soñador”. Maluma baby agregó un postdata porque él también es papá de varios animalitos’: “Felicítenme a mi también que tengo 8 hijos perrunos y varios caballos”.

Reina Isabel II

El Rey Jorge VI con su hija, en ese entonces aún princesa Isabel./ Foto: Instagram

La monarca del Reino Unido compartió en la cuenta oficial de la Familia Real esta fotografía de recuerdo con el siguiente pie de foto: “Deseando a todos nuestros seguidores un muy feliz Día del Padre”. La imagen que fue tomada en 1946 muestra a la entonces Princesa Isabel y a su padre, el Rey Jorge VI, riéndose.

Ludwika Paleta

El señor Zbigniew Paleta junto a su famosa hija Ludwika Paleta./ Foto: Instagram

La actriz de la serie “Madre solo hay dos” (Netflix) escribió este mensaje en polaco: “To jest mój tatuś”, que se traduce como: “Este es mi papi”, presumiendo así a quien le dio la vida en 1978.

Erik Rubín

Erik Rubín con su 'jefe de jefes' José Ángel Rubín./ Foto: Instagram

El cantante y miembro de Timbiriche usó tres adjetivos para describir a su progenitor: “El Jefe, mi héroe, mi todo. Papa amoroso, papá cool” y al final le dijo: “Te amo @joseangel_rubin_t #jefedejefes”.

Cynthia Rodríguez

La conductora de "Venga la Alegría" en París con su padre./ Foto: Instagram

La recién casada con Carlos Rivera, compartió esta imagen en París con su papá y así lo felicitó: “Mi papá siempre me dice que si yo soy feliz él también lo es, y lo entiendo porque lo mismo me pasa cuando sonríe. Gracias por ser el mejor papá del mundo, por cuidarme, por apoyarme y amarme tanto”.

Justin Bieber

Jeremy Bieber y Justin Bieber hace varios años./ Foto: Instagram

El cantante canadiense fue conciso en su dedicatoria a Jeremy Bieber: “¡Te amo papá! ¡Feliz Día del Padre! Tanto que esperar. ¡Lo mejor aún está por delante! Honrado de ser su hijo”.

Juanpa Zurita

Don Fernando y su famoso hijo Juanpa Zurita./ Foto: Instagram

El influencer recordó que gracias a su padre aprendió a ver la vida con sentido del humor, lo cual nunca estuvo peleado con la disciplina que les inculcó. “Feliz día Pa! Gracias por los valores tan bonitos que nos sembraste, la disciplina que nos diste y por arriba de todo, el gran sentido del humor que nos contagiaste. Gracias por cada carcajada y enseñarnos a reírnos de los malos momentos y apreciar los buenos. Te amo @fernandomtzurita”, le escribió.

Diego Boneta

Lauro González al lado de su talentoso hijo Diego Boneta./ Foto: Instagram

El protagonista de “Luis Miguel La Serie” simplemente le escribió a don Lauro González: “Feliz Día del Padre a mi ejemplo a seguir! Love you pa”.

Sebastián Rulli

Don Oscar y su hijo Sebastian Rulli festejan juntos este día especial./ Foto: Instagram

El actor de la serie “El Dragón” se dijo agradecido de poder festejar a don Oscar: “¡Felíz Día del Padre!! Soy muy bendecido y el más agradecido de poder festejarlo al lado del mio @oscarabelrulli”

Marisol González

Marisol González junto a su papá Cornelio González./ Foto: Instagram

La conductora reconoció las enseñanzas de su padre, como el trabajar duro para conseguir una buena vida con este mensaje: “Gracias por lo que haces día a día por nosotros papá!! Un día ideal para recordarte lo mucho que te amo! Lo que me hiciste aprender de ti! No conozco un hombre más trabajador que tú .. siempre despertando 4 de la mañana para darnos lo mejor y jamás escuché o vi que te quejaras. Siempre buscando hacernos felices y hoy agradezco tener el mejor papá del mundo, un gran amigo para mí, gran ejemplo, eres ÚNICO”.

Lidia Ávila

El señor Mónico Ávila brinda con su hija Lidia Ávila./ Foto: Instagram

La cantante de la agrupación OV7 agradeció poder festejar a su padre un año más con este mensaje: “Te amo mas allá del tiempo y de las palabras, mi héroe, mi primer amor!!! Que Dios te cuide y me deje festejarte muchos años más, feliz día papi!!! #DonMonico”.

Ha*Ash

Ashley y Hanna posan con el señor Antonio Pérez./ Foto: Instagram

Las hermanas Hanna y Ashley agradecieron a su papá porque siempre encontraron en él mucho apoyo: “Suerte la nuestra de que fueras tú quien guiara nuestro camino. Feliz día papá. Siempre estaremos agradecidas por todo lo que hiciste por y con nosotras”.

María León

María León muy amorosa con su papá José Manuel de Jesús./ Foto: Instagram

La cantante y bailarina agradeció a su papá por haberle enseñado valores familiares y por haberla apoyado en su sueño de ser artista. Me siento muy orgullosa de ser tu hija, de llevar tu sangre, tus valores, tus enseñanzas. De ser testigo de tu grandeza, tu honorabilidad, tu nobleza, del amor y el cariño que has sembrado en cada persona que ha cruzado tu camino. Gracias por enseñarnos el valor de la familia y por siempre hacer hasta lo imposible por estar juntos, por ser el impulsor de nuestros sueños y por llenar nuestras vidas con alegría, apoyo y amor incondicional, Te amo mucho Papi y te admiro enormemente”.