México.- Aunque es muy común que los hijos de las estrellas del mundo de la farándula quieran seguir sus pasos, actualmente hay un buen número de jóvenes que destacan ya sea en la actuación o en la música con el talento que les fue heredado.

Tal es el caso de Ángela Aguilar, la hija de Pepe Aguilar, quien en los últimos meses se encuentra en boca de todos, principalmente por su potente voz y su fidelidad al género regional mexicano.

De hecho, esta semana, Ángela Aguilar lideró las nominaciones de los Premios Juventud al destacar en siete categorías: “Artista Femenino – On The Rise”; “Mejor Canción Regional Mexicano” por “Ahí Donde Me Ven”; “Artista de la Juventud Femenino”; “Álbum Regional Mexicano del Año” por “Mexicana Enamorada”; “Mejor Fusión Regional Mexicana” por “Ella Que Te Dio” con Jesse & Joy; “Álbum de la Juventud Femenino” y “Mejor Fandom”.

No obstante, otros han recibido críticas al ser señalados debido a que solo gracias a la fama de sus papás es que tienen participación en la pantalla.

Ángela Aguilar ha demostrado que por sus venas corre el talento de la Dinastía Aguilar. Foto: Instagram

Ángela Aguilar

La hija de Pepe Aguilar no puede negar que por sus venas lleva el talento para interpretar la música regional, y no solo por herencia de su papá, sino de sus abuelos Flor Silvestre y Tony Aguilar. A sus 18 años, la joven ya tiene gran experiencia sobre los escenarios al ser parte de los espectáculos de su padre. Pero sin duda su carrera en solitario arrancó en la Feria de León 2022, cuando la intérprete debutó en el palenque con éxito. Además ya fue nominada a los Premios Grammy, compite en varias categorías en los Premios Juventud y recientemente fue nombrada representante cultural de Zacatecas.

Mía Rubín decidió seguir los pasos de su papá, Erik Rubín, como cantante. Foto: Instagram

Mía Rubín Legarreta

La hija de Erik Rubín y Andrea Legarreta comienza a ganar notoriedad en el ámbito musical, pues actualmente forma parte del Cumbia Machine Tour, en el que participan La Sonora Santanera, La Sonora Dinamita, Lupillo Rivera, Kalimba, Erik Rubín, Ely Guerra, Mía Rubín, Rubén Albarrán, Víctor García y Venus.

Emilio Osorio se abre paso en el canto y la actuación, pero en redes critican que su papá, el productor Juan Osorio, lo meta siempre en sus proyectos. Foto: Instagram

Emilio Osorio Marcos

Hijo del productor de Televisa, Juan Osorio, y la actriz Niurka Marcos, el actor y cantante de 19 años ya ha tenido participación en varias telenovelas y programas de televisión. Sin embargo, ha sido blanco de críticas debido a que su padre lo ha ‘metido’ en muchas de sus telenovelas. “Porque el amor manda”, “Mi corazón es tuyo”, “Sueño de amor”, “Mi marido tiene familia” y “¿Qué le pasa a mi familia?”, grabada en Guanajuato, entre otros melodramas producidos por Juan Osorio forman parte de su currículum. También logró llegar a la final del reality “¿Quién es la máscara?”, y su más reciente trabajo fue como protagonista en la serie “El Último Rey”, sobre la vida de Vicente Fernández, donde interpretó a Alejandro Fernández, papel que le ha valido múltiples críticas por ‘no dar el ancho’.

Bárbara Mori y Sergio Mayer Bretón le dio su apoyo a Sergio Mayer Mori para incursionar como actor, pero no ha convencido. Foto: Instagram

Sergio Mayer Mori

Aunque al hijo del ex diputado Sergio Mayer y la actriz Bárbara Mori no le faltan halagos debido a su atractivo físico, las críticas por su falta de talento tampoco. El joven de 28 años, quien ya convirtió en abuelos a sus famosos papás, es uno de los protagonistas de la nueva versión de “Rebelde” hecha por Netflix, que aunque se anunció con ‘bombo y platillo’ no ha tenido el éxito esperado. Y es precisamente su papel el que no ha convencido al público, pues el día del estreno las redes sociales lo volvieron tendencia por señalar su falta de talento como actor.

Lucerito Mijares ya ha dejado claro que tiene un gran talento como cantante. Foto: Instagram

Lucerito Mijares

Hija de los cantantes Lucero y Emmanuel Mijares, la joven de 17 años ya ha mostrado que heredó el talento, y fue precisamente con su papá que comenzó a dar sus primeros pasos dentro de la música. En mayo del 2019 entró al estudio para grabar "Vencer al amor", canción que hizo como regalo para el cumpleaños de su papá y desde ahí ha realizado varias colaboraciones con Mijares y Lucero.

José Eduardo Derbez parece que es el único que se dedicó a la comedia, como su papá. Foto: Instagram

José Eduardo Derbez

El más pequeño de los hijos de Eugenio Derbez, quien nació del ‘matrimonio falso’ del actor y director con Victoria Ruffo, fue quien heredó su vena cómica, a diferencia de sus medios hermanos Aislinn y Vadhir. José Eduardo, de 29 años, debutó en la televisión muy pequeño para el programa “Derbez en cuando” en un sketch de Aarón Abasolo. Ha aparecido en varias telenovelas y ha participado como conductor en Miembros al Aire, pero este 2022 estrenó su primer protagónico, se trata de la serie “Mi tío”, disponible en Prime Video, además de hacer mancuerna en la tercera temporada de LOL, junto a su papá.