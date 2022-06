Diana Golden enfurece porque le preguntaron de la deuda de Alfredo Adame

Ciudad de México.- Luego de que Alfredo Adame se coronara como el “Rey de la Jungla” en el reality show de Tv Azteca, Soy famoso, sácame de aquí, se hizo acreedor a un millón de pesos como premio de primer lugar, por este motivo, los reporteros de la fuente quisieron saber la opinión de Diana Golden a este respecto y si ahora que ya tiene el dinero le piensa cobrar los 25 mil pesos más los intereses que le debe.

Hay que recordar que la actriz lo demandó por difamación, y le ganó, por lo cual debió pagar 18 mil pesos en un inicio, pero como se negó a hacerlo la suma ha estado incrementando.

Diana reveló que hasta el momento sólo ha recibido 5 mil pesos, ya que el exgalán de telenovelas confesó que no cuenta con los recursos para liquidar, por lo que el monto señalado por un juez sigue creciendo con el paso del tiempo, así que ahora que ya cuenta con un millón de pesos podría saldar su deuda, pero al parecer sigue sin querer pagar.

“A Diana Golden, no le voy a donar nada, le voy a donar un boleto de avión para que se vaya a vivir a Colombia” comentó el actor a su llegada a México cuando fue abordado por todos los medios de comunicación que se dieron cita en el aeropuerto capitalino.

Se sabe que Adame ya tiene un millón de pesos que acaba de ganar en el reality d eAzteca. Foto: Especial.

Por su parte, Diana Goldenberg Jiménez se encontraba conversando con la prensa acerca de sus proyectos entre el que destaca una serie y su participación en un par de programas televisivos, de los cuales no quiso compartir mayores detalles, pues aseguró que continúa en negociaciones y no tiene permiso de hablar al respecto aún.

Enseguida los reporteros no quisieron perder la oportunidad de preguntarle su opinión acerca de lo que le debe Adame, quien públicamente ya dijo que no le va a pagar lo que por ley se le asignó liquidar, y molesta respondió:

“El problema no es conmigo es con el juez, el abogado Víctor Carillo te lo puede contestar, yo por salud mental ya no hablo al respecto", zanjó.

Los representantes de los medios de comunicación le comentaron que su ex aseguró que la quiere de regreso en su país, pero la actriz dijo desconocer sus declaraciones, pero no le importan ya que decidió dejar atrás lo que en algún momento fue una “guerra de declaraciones”, y así enfocarse en su carrera.

Diana dio gracias porque sigue con proyectos, mientras que Alfredo no ha podido conseguir trabajo en televisión. Foto: Especial.

Además, la actriz de “Noches violentas” y “Mujeres engañadas”, dio gracias porque sí ha tenido trabajo en los últimos años, y Alfredo no había podido hacerse de un sólo proyecto televisivo durante años, hasta ahora que Tv Azteca le dio la oportunidad de regresar al reality.

“No sé, no importa y no quiero saber, yo soy mexicana, pero de vacaciones muy bueno que me regalen un boleto para ir. Mi amor lo que diga no me importa, ¿qué les hace pensar que a mí me importa, cuando tengo muchas cosas en mi cabeza?", concluyó.

