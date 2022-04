'¡Bufón, títere... explotas a tus hijos!' Standupera se burla de Eugenio Derbez para el reality LOL

México.- LOL (Last One Laughing) es un reality de comedia exitoso en varias partes del mundo, y en México es Eugenio Derbez ha sido el encargado de reunir a 10 comediantes en cada temporada, quienes competirán por llevarse un millón de pesos.

La cuarta temporada de LOL promete más irreverencia y diversión, y para dar a conocer a quienes estarán conviviendo dentro de una casa por varias horas, Eugenio Derbez, que en esta ocasión estará acompañado de su hijo José Eduardo, ha publicado varios videos para revelar a los comediantes.

Los primeros comediantes confirmados en esta nueva temporada, que ahora competirán en parejas, son 'El Borrego' Nava y Juan Carlos Casasola, Eduardo Videgaray y José Ramón San Cristóbal 'El Estaca', así como Ray Contreras y Alexis de Anda.

Fue esta última quien durante el promocional del reality que se estrenará en mayo próximo por Amazon Prime Video se atrevió a decirle 'sus verdades' a Eugenio Derbez.

En las publicaciones que Derbez compartió en su cuenta de Instagram, él se comporta como un terapeuta entrevistando a cada pareja, asesorado por su hijo José Eduardo Derbez.

Pero en el turno de charlar con la standupera Alexis de Anda y Ray Contreras, la comediante comienza a reclamarle a Derbez.

No sabes ni quiénes somos, no sabes ni quién eres tú Eugenio, llevas tanto tiempo repitiendo el mismo personaje que no sabes ni quién eres, por Dios, eres un bufón, un títere, explotas a tus hijos", fue parte de lo que dijo Alexis.