Diego Verdaguer escribiría bioserie sobre su vida con Amanda Miguel

CDMX.- Si se diera la oportunidad de realizar una bioserie que retrate su vida profesional y junto a su esposa Amanda Miguel, al cantante Diego Verdaguer le encantaría escribirla. Señala que nadie mejor que ellos conoce su historia.

Creo que sería lindo que se hiciese en un futuro la historia de Amanda y yo, podría ser interesante para el público porque no creo que haya muchas historias como la nuestra en la vida, me refiero en la vida de la industria de la música, no hay muchas realmente”, comentó en conferencia de prensa en la que presentó su próximo sencillo ‘¿De qué me sirve el cielo?’ grabado junto a Omar Chaparro.