Es más fácil salir sin ropa: Diego de Erice habla sobre abrir cuenta en 'OnlyFans'

CDMX.- Diego de Erice se encuentra en uno de los momentos más importantes de su carrera como actor, y ahora, como presentador al ser el host de “Inseparables” el nuevo reality de Televisa.

Pero, hace poco más de una semana, dejó a más de una babeando (entre ellas a las amigas de su mamá) con una sexy fotografía que fue tendencia por varias horas.

Ante ello, más de una seguidora le pidió encarecidamente entrar a la plataforma de OnlyFans, para saciar la vista y degustar el cuerpo atlético del actor.

Pero en entrevista con AM, fue el mismo Diego, quien negó que exista esa posibilidad.

Me dio tanta risa que causara tal revuelo esa foto, que la sacaran en todos los programas, miles y miles de comentarios, propuestas pero no lo hago con una intención. No soy el target de OnlyFans, no he sido una persona expuesta, atrevida, soy muy pudoroso”, dijo.