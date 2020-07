“Dieron un lugar que no les correspondía” conductora recuerda injusticias en VLA

Ciudad de México.- Conductora recuerda injusticias que había en 'Venga la Alegría' cuando ella participaba en el programa matutino.

Por medio de un Instagram Live, la conductora y modelo puertorriqueña, Vanessa Claudio, quien actualmente está en el programa de espectáculos ‘Suelta la sopa’, recordó cuando trabajaba en el programa 'Venga la Alegría' y denunció algunas injusticias por las que pasó.

Vanessa relató que cuando trabajaba en TV Azteca tuvo que capacitar a sus nuevos compañeros, y aseguró que le parecía justo, pues ella había estado fuera del aire por tres años para prepararse.

Cuando entraron mis compañeros nuevos, les empezaron a dar un lugar que no les correspondía… Kristal era nueva, y al principio me ponían con Kristal a tratar de leerle el guión para que ella entendiera qué tono le tenía que dar, y a mí se me hacía un poco injusto, porque en todas las secciones me ponían a Kristal al lado, diciendo secciones que yo traje al programa. Ella no tiene la culpa, era algo que tú decías, no es que no le des oportunidad, pero pagué un derecho de piso gigantesco", explicó.