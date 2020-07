'Dios la cuide' Paty Navidad responde a Carmen Salinas tras asegurar que la 'desquicia'

Ciudad de México.- La actriz Paty Navidad decidió responderle a Carmen Salinas tras asegurar que ella la "desquicia".

Hace unos días en el programa matutino ‘Venga la Alegría’ la actriz mexicana Carmen Salinas, criticó a Paty Navidad por apoyar las conspiraciones relacionadas al Covid-19.

Hay cada pen... tonto que no cree en que existe el coronavirus. Claro que existe y no quieren usar el tapaboca... No puede ser que la ignorancia llegue a tanto. A mí la señora Paty Navidad no me interesa. Si está loquita es problema de ella, pero mío no es. Yo no la parí, yo si creo en esa cosa y me da mucho miedo. Y no es cosa del gobierno, no es cosa ni de políticos, ni de partidos, ni de gobierno", comentó Salinas.