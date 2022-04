Disney+: Manuel Balbi volvió a la niñez con su papel de villano en ‘Los Hermanos Salvador’

CDMX.- Con elementos de magia sobrenatural y mucho humor, Manuel Balbi está feliz de ser el antagónico de la serie “Los Hermanos Salvador” que se estrenó en exclusiva por Disney+ el pasado 23 de marzo.

En entrevista telefónica, Manuel Balbi habló sobre su papel como uno de los hermanos Quiroga, los antagónicos del proyecto que se centra en el intento de evitar que la Familia Salvador, recupere la gloria perdida en una tienda de antigüedades.

Me hablaron para ser el villano, no me di cuenta que había sido incluido, pero me encantó darle vida a Vladimir, tú lo ves y está dentro de un reino mágico, y fue muy divertido, volvemos a ser niños, es la reconexión con el niño interior”.