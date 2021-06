Ciudad de México.- Disney Plus sabe que “El Chavo del 8” fue, es y será uno de los programas más exitosos de todos los tiempos, por eso busca obtener los derechos para que forme parte de su catálogo de entretenimiento, en su versión original y en otra nueva con actores jóvenes.

De acuerdo con información de la reportera Marcela Godoy, un grupo de abogados del canal de Disney se encuentra en pláticas con los representantes legales de Roberto Gómez Bolaños, el creador de “El Chavo del 8”, quien también interpretó al personaje principal.

Roberto Gómez Bolaños creó e interpretó al personaje de "El Chavo del 8"./ FOTO: Especial

La nueva versión de ‘El Chavo del 8’

Disney Plus no sólo quiere los derechos para transmitir las aventuras del Chavo en la vecindad, sino que también crearía una nueva versión protagonizada por niños reales, no de adultos caracterizados de infantes, según rumores en redes sociales.

Por ahora solo son especulaciones, pues esta información no ha sido confirmada ni por Disney Plus ni por los dueños de los derechos de “El Chavo del 8”.

Disney Plus llegó a México en noviembre del 2020./ FOTO: Especial

Pierde Televisa derechos de ‘El Chavo del 8’

En 2020, los programas creados por Roberto Gómez Bolaños como “El Chavo del 8”, dejaron de transmitirse en Televisa porque la empresa ya no estaba interesada en adquirir nuevamente los derechos de la serie ni de los personajes, así lo confirmó en su momento Édgar Vivar, quien dio vida a “El Señor Barriga” en la serie.