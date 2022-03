Disney lanza el álbum digital: Lofi Minnie Focus, una selecta selección de canciones

California.- Lofi Minnie: Focus presenta las canciones favoritas de Disney de Minnie Mouse reversionadas por algunos de los más destacados artistas del género Lofi (baja fidelidad, abreviado del inglés low fidelity).

Minnie y la selección de música. Foto: Especial

Con raíces en el hip hop, house y jazz, la música Lofi es un estilo musical emergente y tranquilo que puede ayudar a generar un espacio ideal para trabajar, estudiar, meditar o relajarse.

El disco incluye clásicos de Disney como “Hakuna Matata” (EL REY LEÓN), “Into the Unknown” (FROZEN 2), “A Whole New World” (ALADDÍN), entre otros.

Temas del Rey León están dentro de este soundtrack. Foto: Especial

Está disponible en plataformas de streaming, y Disney Music Group Vevo de YouTube Channel.

Estas son las canciones:

Track List:

1. “Hakuna Matata” (EL REY LEÓN) - Purrple Cat

2. “How Far I’ll Go” (MOANA: UN MAR DE AVENTURAS) - Philanthrope

3. “Go the Distance” (HÉRCULES) - mommy

4. “Into the Unknown” (FROZEN 2) - Hippo Dreams

5. “A Whole New World” (ALADDÍN) - eevee

6. “Un Poco Loco” (COCO) - Krynoze

7. “Almost There” (LA PRINCESA Y EL SAPO) - Otesla

8. “I Just Can’t Wait to be King” (EL REY LEÓN) - Epona

9. “You’ve Got a Friend in Me” (TOY STORY) - Jazzinuf

10. “Under the Sea” (LA SIRENITA) – Kupla