Disney ‘se empodera’ con princesas y lanza inspiradora campaña

CDMX.- Disney anunció el lanzamiento de “Tiempo de celebrar”, una nueva campaña global de Disney Princesa que, a lo largo de todo el año, invita a las audiencias de Latinoamérica a conectar con las historias de las Princesas de Disney, celebrando valores como la bondad, la valentía, la actitud y la resiliencia, y descubriendo a través de ellas sus fortalezas únicas para perseguir sus sueños y actuar positivamente en sus vidas y sus entornos.

Además de lanzar una canción original y nuevos contenidos alusivos en las múltiples plataformas de Disney, el espíritu de la campaña en la región también se ve reflejado en tres jóvenes de Brasil, México y Colombia que, a través de sus historias reales, diversas e inclusivas, de coraje, superación y solidaridad, inspiran a sus comunidades y, como las Princesas de Disney, ponen estos atributos en acción para hacer un mundo mejor.

Las princesas han inspirado a las niñas. FOTO: ESPECIAL

Disney Princesa tiene relatos que conectan a generaciones que crecieron con los distintos personajes, desde Blanca Nieves hasta Moana, mostrando historias que evolucionan a lo largo del tiempo, con personajes auténticos, que reflejan a todas nuestras audiencias, tanto niños y niñas como adultos. La valentía y la bondad son valores universales que atraviesan todas estas historias y que permanecen atemporales”, expresó Cristina Giosa, Chief Marketing Officer de The Walt Disney Company Latin America.

A lo largo del 2021, “Tiempo de celebrar” contará con contenidos exclusivos asociados a las historias de las Princesas de Disney más queridas de todos los tiempos, como Ariel, Jasmín, Pocahontas, Mulán, Cenicienta, Mérida, entre otras y también las reinas Elsa y Anna.

Concebida como una experiencia multiplataforma, la campaña llega a toda la región a través del lanzamiento de un video alusivo que se podrá ver en Disney Channel y Disney Junior, así como en los canales oficiales de Disney en YouTube para Latinoamérica, y en las cuentas oficiales de Disney Princesa Latinoamérica en Instagram y Facebook.

Preparan una campaña. FOTO: ESPECIAL

Por su parte, Disney+, el servicio de streaming por suscripción de The Walt Disney Company, cuenta con una sección especial que incluye películas clásicas y recientes de Princesas, tanto en versiones animadas como de acción real. Entre otros títulos, se destacan Moana, La Princesa y el Sapo, Frozen 2, Enredados y Valiente.

Además, dentro de esa misma sección, a partir del 28 de mayo, se podrá ver el cortometraje “El Princesito” de Disney Launchpad, que muestra los cuestionamientos de un padre ante la actitud femenina de su hijo. Disney Launchpad es una colección de cortos que tiene el objetivo de contar historias cada vez más representativas de la diversidad real que existe en la sociedad y de darle acceso a voces que históricamente no lo han tenido.

Las princesas vistas de otro punto. FOTO: ESPECIAL

También está disponible en YouTube una serie de cortos que invitan a descubrir las películas de las Princesas de Disney con interpretación en señas internacionales, para que personas Sordas puedan disfrutarla. Estos videos se enmarcan dentro del compromiso de The Walt Disney Company por ofrecer experiencias de entretenimiento cada vez más accesibles e inclusivas para todas las familias.

En Disneylatino.com/shop se puede, además, acceder a siete nuevos cuentos digitales gratuitos de bondad y valentía, que están protagonizadas por Anna, Elsa, Moana, Tiana, Ariel, Bella y Cenicienta. Además, en las principales plataformas de audio se puede disfrutar la playlist oficial de música de Disney Princesa Latinoamérica, que cuenta con todas las canciones de las clásicas historias de las princesas de Disney y los últimos lanzamientos como Aladdín, Frozen 2 y Mulán.

A su vez, el 21 de mayo, se dará a conocer “Desde hoy”, la canción original de la campaña, que se lanzará junto con un nuevo videoclip alusivo a la campaña. La misma será interpretada por el artista Brandy en Estados Unidos, y tendrá dos versiones para Latinoamérica, una para los países de habla hispana y otra para Brasil, interpretadas por dos reconocidas artistas que se revelarán más adelante. La letra de la canción invita a las audiencias a ser valientes, a descubrir la fuerza interior y perseguir los sueños a pesar de los obstáculos.

Asimismo, en junio se darán a conocer los relatos de tres “princesas reales” de Brasil, Colombia y México. Se trata de tres jóvenes que contarán sus historias de superación para inspirar y transmitir la importancia de creer en uno mismo, sin temor a equivocarse, y mostrando cómo la verdadera magia sucede con esfuerzo propio y dedicación cuando se persiguen los sueños.