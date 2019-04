División Minúscula despide a guitarrista por acusaciones de acoso sexual

La banda mexicana de rock, División Minúscula, ha decidido dejar fuera de su alineación al guitarrista Efrén Barón, debido a diversas acusaciones de acoso sexual. Mediante un comunicado publicado en su cuenta oficial de Twitter, el grupo informó de la acción que llega a raíz del movimiento #MeTooMusicosMexicanos en el que en por lo menos seis ocasiones se le ha acusado por diversos hechos.

Como grupo, División Minúscula estamos en contra de toda conducta irrespetuosa, acosadora o violenta.

Con las recientes acusaciones en contra de Efren, hemos decidido por separarlo de la banda.

"Como grupo, División Minúscula estamos en contra de toda conducta irrespetuosa, acosadora o violenta. Con las recientes acusaciones en contra de Efrén, hemos decidido separarlo de la banda. Realmente sentimos demasiado todo esto y esperamos se resuelva de la mejor manera", se lee en la página.

De acuerdo con acusaciones, Barón tuvo conductas inapropiadas contra mujeres, por ejemplo al enviar imágenes de él desnudo e invitar a que le enviaran imágenes a él también o al mostrarse violento luego de ingerir drogas. El músico no se ha quedado callado, pues este sábado, antes de hacerse pública su salida de la banda, compartió un mensaje en su cuenta de Twitter.

No voy a quedarme sin hacer nada. Obviamente buscare ayuda psicológica. Esto no es algo para tomar a la ligera, las mujeres merecen respeto. En verdad lamento mucho todo lo que hice. — Efrén Barón. (@efrenbaron) 31 de marzo de 2019

"Quiero pedir una disculpa pública por mis acciones y conductas inapropiadas. En verdad lo lamento demasiado. Mi intención no era ejercer un tipo de violencia, pero claramente fue un error y me arrepiento mucho de haberlo hecho. No voy a quedarme sin hacer nada. Obviamente buscaré ayuda psicológica. Esto no es algo para tomar a la ligera, las mujeres merecen respeto. En verdad lamento mucho todo lo que hice", escribió horas más tarde el músico.

Las respuestas de los seguidores de División Minúscula han sido diversas, desde quienes apoyan la medida hasta los que consideran que no deben dejar de lado a Barón, sino ayudarlo. "Decepcionante que un integrante de tu banda favorita haya violentado contra las mujeres, pero orgullosa de que esta banda tome acción. Sigan brillando en el escenario", compartió la usuaria Alejandra Muñoz.

"Sentí feo leer las declaraciones contra Efrén, ni tampoco me alegro de que lo saquen de la banda, ya que desde hace más de 15 años son mi banda favorita y los he seguido a todos los shows, me entristece cómo se va Efrén, pero ustedes han tomado la mejor decisión".

Los seguidores de la banda han optado por utilizar el hashtag #TodosSomosDivision para compartir sus opiniones al respecto en las redes.