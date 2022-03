¡Doble festejo! Camila Cabello celebra cumpleaños y el estreno de su disco

Estados Unidos.- Hoy 3 de marzo, Camila Cabello está festejando en grande y por todo lo alto, primero su cumpleaños 25 al cual llegó llena de energía, salud y mucha creatividad que la comparte con todos sus seguidores, ya que, el segundo motivo de celebración es el estreno de su nuevo disco: “Familia”.

La cantante sorprendió a sus fans y seguidores, a través de su cuenta de Instagram, con esta gran noticia y confirmó la fecha de lanzamiento de su nuevo material discográfico.

Lo hizo a través de una fotografía que colgó en su red social, y se le ve con una falda típica de la isla de Cuba, muy colorida, abrazando a una pequeña.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

La cantante decidió celebrar con una gran noticia para sus fans. Foto: Instagram.

La artista cubanoestadounidense compartió: “2 hechos: es mi cumpleaños y mi álbum es puro corazón”, escribió en la descripción de la instantánea que compartió.

De acuerdo a lo informado por la propia intérprete, el disco “Familia” está planeado para ser estrenado el próximo 8 de abril, pero para los impacientes, la espera no será tan tediosa ya que irá entregando su material de a poco antes de lanzar por completo su albúm con su música nueva.

Recordemos que el pasado mes de febrero, Camila dio a conocer que colaboró con Ed Sheeran para realizar una canción juntos, la cual lleva por nombre “Bam Bam”, misma que está planeada para ser estrenada este viernes 4 de marzo de 2022.

Camila dio a conocer que colaboró con Ed Sheeran y estrenan la canción mañana 4 de marzo. Foto: Especial.

Esta nueva canción servirá como una especie de sucesión de “Don’t Go Yet” y “Oh Na Na”, las cuales serán parte de “Familia”. Además, esta no sería la primera vez que ambos artistas trabajan juntos. En 2019 colaboraron en el disco de “No. 6 Collaboration Project” del cantautor, en conjunto con Cardi B para el tema de “South of the Border”.

ebecerril@am.com.mx