Doctor Strange en el Multiverso de Locura: Marvel responde si la variante de What if… es la misma en la cinta

California.- A un día de estrenarse la película Doctor Strange en el Multiverso de la Locura, las dudas comienzan a despejarse por parte de actores como Benedict Cumberbatch y Marvel.

Una de las preguntas más recientes es lo relacionado a Stephen Strange malvado que aparece en What if…específicamente en el capítulo titulado “¿Qué pasaría si Doctor Strange perdiera su corazón?”.

Fue Benedict Cumberbatch quien aclaró el misterio

No es nada que hayas visto antes. What If...? es un hermoso riff de un potencial. Y esto es algo diferente”, resaltó.