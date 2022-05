Doctor Strange en el Multiverso de la Locura: Viven preestreno con magia y emoción

León, Guanajuato.- Decenas de leoneses vivieron con emoción el preestreno de la cinta de Marvel: Doctor Strange en el Multiverso de la Locura.

Desde las 6 de la tarde, grupos de amigos armados con camisetas del hechiceros, otros en apoyo a Wanda y otros vestidos de SpiderMan, acudieron a la premiere que se realizó el lugares como Cinépolis Altacia.

Los fans de hueso colorado no faltaron y un Dr. Strange que paseó por la zona de cines fue asediado por los amantes del personaje.

Además de él, una Wanda se mantuvo alejada del público, pero lista para ser parte de la experiencia ‘Strange’.

Después de dos horas de película, quienes entraron a la función de las 7 de la tarde pudieron dar su calificación y comentario. Todo sin spoiler.

Pues sí me gustó la dirección de Sam Reimi, pero sí salí como con algo, como que no me convenció mucho, pero la película es muy buena. Ya cada quien se hará su idea”, opinó un fan.