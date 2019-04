Dolor y frustración causa la muerte de Armando Vega

Eran las 20:34 horas cuando en la funeraria Gayosso de la Roma arribó una carroza blanca, era la que transportaba los restos del músico Armando Vega Gil, integrante de la banda Botellita de Jerez, quien este lunes murió de manera inesperada.

Los reporteros y cámaras de televisión se arremolinaron en la entrada del lugar, con el fin de obtener alguna declaración de los amigos y familiares del también escritor, entre los primeros en llegar estuvo Alejandra Toledo, amiga cercana del músico.

"Teníamos un proyecto que vamos a seguir, se llama 19S México, es una fundación que formamos a partir del 19 de septiembre, cuyo objetivo es ayudar. Fue una persona que lo único que sabía dar era amor, si realmente están aquí para hacer las cosas bien, sólo les pedimos ayúdenos a que la pagina (@MeTooMusicaMx) revele su identidad (de quien lo acusó de acoso), él no era una persona violenta", declaró Toledo.

Quien se mostró consternado fue Patricio Iglesias, baterista de la banda Santa Sabina, quien compartió que la última vez que lo vio fue hace tres meses y fue una charla muy cordial.

La gente es depredadora, es terrible lo que las redes sociales ahora son, porque la opinión de la gente a veces me asusta, parece la Santa Inquisición", expresó el rockero.

También estuvo presente el actor y músico Nando Estevané, quien también lamento las circunstancias en que Armando Vega Gil se fue.

"Lo que pasa hoy en día con la ley que está de parte de las mujeres, y que bueno, se ha abusado mucho de eso, entonces ahora el acoso fuera como si yo te veo a los ojos y ya me vas a acusar de cosas que no son, entonces qué bueno que defiendan a las mujeres pero que malo que esto se use para mal", expresó Estevané.

Mi querido Armando Vega Gil, hace tiempo dudabas que valiera la pena seguir adelante en un mundo tan violento.Fuiste solidario con nuestras causas de niñas y niños.Hace una semana me escribiste que ya era tiempo de que #MeTooMx tomara fuerza. Te abrazo en este doloroso vacío���� https://t.co/Fihbn2EIwo — Lydia Cacho (@lydiacachosi) 1 de abril de 2019

En el mismo tono estuvieron los periodistas Pepe Nava y Chavarock, quienes reprobaron que las acusaciones del movimiento "#MeToo" en México se estén haciendo de manera anónima y sin presentar prueba alguna.

Cuando levanta la voz una chica (sin pruebas y en PLENO derecho) : "no cuestionen a la víctima". Cuando el presunto agresor hace lo propio (también sin pruebas y en su derecho): "para mí era culpable". Vamos en círculos, juzgamos ideas, acciones y argumentos según género.☹️ — Jorge_Nava (@JorgeNavaAlans) 2 de abril de 2019

También arribaron al funeral Sabo Romo y Alfonso André de Caifanes, y "El Abulón" de Las Víctimas del Dr. Cerebro, quienes prefirieron no dar declaración sobre este lamentable suceso.