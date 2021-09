México.- Dolores O'Riordan, una de las voces más reconocidas del rock alternativo, habría cumplido 50 años de edad este 6 de septiembre, y como una celebración homenaje, The Cranberries lanzó un VIDEO con imágenes inéditas de su vocalista.

Dolores Mary Eileen O'Riordan, perdió la vida el 15 de enero de 2018, dejando en la escena alternativa irlandesa un vacío que lejos está de llenarse, pues su estilo, su voz y su esencia, no serán repetibles.

Dolores O'Riordan fue una cantante, guitarrista y compositora irlandesa./ FOTO: Instagram

Según Billboard, fue una de las voces femeninas más reconocidas de la música alternativa, y la revista The Rolling Stone definió su voz como única y vibrante.

Sus compañeros de la agrupación The Cranberries, Noel Hogan, Mike Hogan y Fergal Lawler, aprovecharon la semana de cumpleaños de su ‘ángel’, para recordarla con el video de la canción “Never Grow Old”, en donde aparecen imágenes de Dolores O’Riordan en diferentes momentos de su carrera, tanto delante como detrás de escena.

Aunque “Never Grow Old” no es un tema nuevo, sino que está incluido en su quinto álbum “Wake up and Smell the Coffee”, y habla sobre el miedo a que los años pasen, la vida pase, con la esperanza truncada de permanecer siempre jóvenes.

The Cranberries es una agrupación que estuvo activa desde 1989 hasta 2019. Publicó ocho discos, desde su debut “Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We?” en 1993 hasta “In The End” en 2019.

Muy conocidas por los rockeros son las canciones “Zombie”, “Ode to my Family”, “Dreams”, “Animal Instinct”, “Promises”, “Just my Imagination”, “Linger”, entre muchas otras.





