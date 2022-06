Doña Cuquita, viuda de Vicente Fernández, arremete contra Televisa por violencia de género

Ciudad de México.- Al parecer el pleito entre la dinastía Fernández y Televisa no tendrá fin a corto plazo, ya que ahora fue María del Refugio Abarca Villaseñor, viuda de Vicente Fernández, quien no está nada conforme en la manera en que la representan en la serie “El Último Rey: El hijo del Pueblo”, por lo que se lanzó contra la televisora de San Ángel con una demanda.

Marco Antonio del Toro Carazo, abogado de la familia, afirma que la parte acusadora alega que se le denigra en la producción de Juan Osorio: “Se le caracteriza como sumisa con estereotipos machistas de los que se hace apología, la presenta en forma desigual, la victimiza y revictimiza”.

Durante la entrevista que tuvo con Aristegui Noticias, el experto en leyes comentó que la denuncia se interpuso el pasado 6 de mayo por el delito de violencia mediática de género por parte de la empresa de Azcárraga Jean.

A Cuquita no le gustó la interpretación que se hace de ella en la serie de televisión Foto: Especial.

Resaltó que a través de dos temporadas de la serie “El Último Rey: El hijo del Pueblo”, Televisa realizó una violación a Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

“Esta ley establece que es violencia mediática de género todo hecho que, a través de medios de comunicación, de manera directa o indirecta promueva estereotipos sexistas, haga apología de la violencia contra las mujeres, que produzca o difunda discursos de desigualdad entre mujeres y hombres, causando daño a las mujeres”, explicó del Toro Carazo.

Y también precisó que ante este grave delito, la autoridad “tiene la obligación de interrumpir, bloquear, destruir o eliminar imágenes o audios relacionados con investigaciones en esta materia”, cosa que no ocurrió con ninguna de las dos temporadas que se transmitieron por el canal Las Estrellas.

La familia Fernández no aceptará ningún arreglo extrajudicial con Televisa. Foto: Especial.

Recordemos que la serie protagonizada por Pablo Montero, está basada en la biografía no autorizada escrita por Olga Wornat, en la cual se retrata a la madre de Alejandro Fernández como una persona que debía esperar al “Charro de Huentitán” con su comida favorita “y esperarlo en la cama, tuviera ganas o no”.

Además asegura que Doña Cuquita no dio su consentimiento para realizar el personaje que presenta la serie como a alguien que “permanentemente no tenía voz y que era un cero a la izquierda”, lo cual no es un homenaje a la vida y carrera artística de “El último Charro”, como Televisa aseguró que lo haría.

El representante legal de la familia Fernández dio a conocer que en la actualidad se están siguiendo 14 juicios en el ámbito penal, administrativo y civil en contra de distintas empresas de Televisa, incluyendo una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por lo anteriormente mencionado.

La familia quiere sentar un precedente para que no vuelva a suceder con la familia de algún otro famoso. Foto: Especial.

Además reveló que existe la posibilidad de que también los hijos de Vicente Fernández interpongan recursos legales en contra del corporativo Televisa-Univisión ya que no existe la posibilidad de que acepten llegar a un acuerdo extrajudicial.

