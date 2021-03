Doña Florinda llama ‘chusma’ a vacacionistas de Semana Santa

México.- Así como regañaría a su hijo Kiko, Doña Florinda reprendió a quienes se van de vacaciones en esta Semana Santa en plena pandemia de COVID-19.

Doña Florinda y Kiko en una escena del programa "El Chavo del 8"./ Foto: Google

A través de su cuenta de Instagram @florindamezach1, la actriz Florinda Meza se puso nuevamente en la piel de su personaje de “El Chavo del 8”, para externar su opinión sobre esta temporada vacacional.

¡¿De vacaciones en plena pandemia?!... Mejor vayan a cuidar a su abuela... Tesoros, no se junten con tanta chusma”, fue lo que escribió junto a una foto del personaje.

La publicación en el Instagram oficial de Florinda Meza./ Foto: Instagram

En la publicación, la viuda de Roberto Gómez Bolaños 'Chespirito', también incluyó los hashtags: #labonitavecindadvirtual #elregresodeflorinda #hayquecuidarse

‘Voy a quedarme en casa’

Los seguidores de Florinda Meza le dieron la razón en los comentarios, además de que le recordaron cuánto la querían y admiraban.

“Voy a quedarme en casa”.

“Sii, no juntarse con la chusma, ¡excelente consejo! Abrazos!”.

“En esta cuarentena sólo pega ver el chavo del 8”.

“Ahhh Flor que hermosa !!!! Tú también te cuidas, porque eres muy importante para nosotros”.

“Tiene muchísima razón. Te amamos mucho. Saludos desde Cancún”.

“La frase justa, en el momento indicado. Saludos desde Argentina”.

“Ay que hacer caso y no juntarnos con la chusma”.

“Bueno, pero no se enoje. Cuidese mucho, Florinda, la queremos”.

“Muy acertada mi Florida bella. Bendiciones”.

Florinda Meza invitó a sus seguidores una tacita de café virtual./ Foto: Instagram

Esta no es la primera vez que Florinda Meza brinda consejos para prevenir contagios de COVID-19. En anteriores ocasiones también usó a su personaje de Doña Florinda para recordar a sus seguidores el lavado frecuente de las manos, la sana distancia y el uso del cubrebocas.

Espera la vacuna

También a través de su Instagram, Florinda Meza compartió una imagen en la que se ve sentada sobre la banqueta, haciendo fila para recibir la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19.

“Democráticamente esperando la vacuna contra el COVID 19. Sólo me quité el cubrebocas para la foto”, escribió la actriz como pie de la publicación.

Florinda Meza tiene 72 años, por lo que forma parte del grupo de mayor riesgo de contagio del virus.

Florinda Meza aclaró que sólo se quitó el cubrebocas para la cámara./ Foto: Instagram