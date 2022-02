México.- Las principales cadenas de cines de México, Cinépolis y Cinemex, ya tienen en su cartelera el estreno de “Licorice Pizza”, película que obtuvo tres nominaciones a los premios Óscar 2022: Mejor Película, Mejor Director y Mejor Guión Original.

El director de “Licorice Pizza” es el cineasta estadounidense Paul Thomas Anderson de 51 años, uno de los más reconocidos en los últimos años gracias a películas como “Boogie Nights”, “Magnolia”, “The Master”, “Phantom Thread” y “Licorice Pizza” en este 2022.

El cineasta estadounidense Paul Thomas Anderson./ Foto: Google

La idea de esta historia catalogada como comedia romántica, muestra el lado fan de Paul Thomas Anderson, pues una de sus bandas de música favorita es Haim, integrada por las hermanas Danielle Haim, Este Haim y Alana Haim.

Hace unos diez años, el director le envió un correo electrónico a la agrupación de indie rock para proponerles dirigir alguno de sus videos musicales.

A las integrantes de Haim les encantó la idea y hasta la fecha, ocho canciones entre ellas, "Summer Girl", "Hallelujah" y "Now I'm in It", han pasado por las manos de Anderson.

Además, la banda y el realizador comparten más que una sensibilidad artística, también un origen: su cuna es el Valle de San Fernando en Los Ángeles, California.

La banda de música Haim./ Foto: Google

Actúa en ‘Licorice Pizza’ integrante de Haim

“Licorice Pizza”, un canto de amor precisamente a California, es protagonizada por la menor de las hermanas Haim, Alana, quien no tenía experiencia actoral, pero sí un carisma arrollador que la ha convertido en una sensación del circuito indie.

La historia además logró tres nominaciones a los premios Óscar 2022: Mejor Película, Mejor Director y Mejor Guión Original gracias al buen ojo de Anderson, pues el filme es tan luminoso que pareciera una anomalía en su filmografía de otro estilo.

"Alana (vocalista de Haim) es increíblemente astuta, ingeniosa, tiene una lengua afilada y es muy, muy divertida", aseguró Anderson en una entrevista que brindó a Universal Pictures.

"Como si eso no fuera suficiente, ella es el tipo de persona que dice: '¿dónde y cuándo?'; y con una personalidad que está dispuesta a todo: 'hagámoslo'. Este es el tipo de cosas con las que quieres trabajar como director; cumple todos los requisitos", agregó el realizador.

“Licorice Pizza” llega a los cines de México este 24 de febrero./ Foto: Google

¿De qué trata ‘Licorice Pizza’?

Esta comedia romántica anticonvenciones se ubica en el solariego Valle de San Fernando en 1973.

Allí, un chico de 15 años (Gary Valentine, encarnado por Cooper Hoffman), con sobrepeso y acné, se enamora de una chica de 25 (Alana Haim) lejos de las típicas bellezas del cine.

Entre encuentros y desencuentros, cameos hilarantes (Sean Penn, Tom Waits, Bradley Cooper), situaciones divertidas y hasta absurdas, el espectador se pregunta: ¿podrá ella ser recíproca en esos sentimientos?

El personaje de Gary, un adolescente inteligente y dotado para los negocios, está parcialmente inspirado en un amigo de Anderson, Gary Goetzman.

"Un actor infantil que creó una empresa de camas de agua, abrió un lugar con maquinitas para jugar pinball, ¡y fue arrestado por asesinato! ¡y era inocente!", precisó Anderson.

Hoffman, quien es hijo del fallecido histrión Philip Seymour Hoffman, tampoco tenía antecedentes frente a la cámara, pero fue su frescura y la de Alana el elemento que provocó la alquimia en la cinta.

"Lo que me inspiró de Cooper fue que es amable. Es generoso y muy sociable. No es fastidioso, porque tiene un gran corazón", destacó.

Bradley Cooper (izquierda) aparece en la historia de "Licorice Pizza"./ Foto: Google

Tiene ‘Licorice Pizza’ soundtrack clásico

Para complementar las escenas de “Licorice Pizza”, el director incluyó canciones de artistas como Nina Simone, Chuck Berry, Paul McCartney y The Doors, que conforman el soundtrack que ya está disponible en plataformas digitales como Spotify.

A continuación mira el tráiler de "Licorice Pizza" que está en la cartelera de los cines de México: