¿Cuándo y dónde podrás ver el especial de Halloween de Los Muppets?

CDMX.- A través de sus redes sociales, Disney lanzó el tráiler del primer especial de Halloween de los Muppets: “Muppets Haunted: La mansión hechizada” que se estrenará este 8 de octubre por Disney+.

En él, estarán Will Arnett (como el presentador fantasma), Yvette Nicole Brown (como la conductora del coche fúnebre), Darren Criss (como el cuidador) y Taraji P. Henson (como la novia).

Los Muppets presentarán su especial de Halloween. FOTO: DISNEY

En este especial, ‘El Gran Gonzo´, el famoso artista de pruebas temerarias, ha hecho de todo, ha visto de todo y ha sobrevivido a todo. Pero en la noche de Halloween, enfrentará el desafío más grande de su vida: pasar una pavorosa noche en el lugar más “sombriente” del mundo: la mansión hechizada.

Los Muppets protagonizarán terrorífica serie. FOTO: ESPECIAL

También contará con la actuación especial de Chrissy Metz (como Harriet), Alfonso Ribeiro (como Fred), Edward Asner (como Claude), Jeannie Mai (como Maude), Danny Trejo (como Huet), Sasheer Zamata (como Mary), Craig Robinson (como uno de los bustos), Skai Jackson (como uno de los bustos), Pat Sajak (como uno de los bustos), Geoff Keighley (como uno de los bustos), Justina Machado (como uno de los bustos), John Stamos (como él mismo) y Kim Irvine (como la mucama de la mansión hechizada).

Además, el viernes 8 de octubre Walt Disney Records lanza el EP de Muppets Haunted Mansion: La mansión hechizada, que incluirá tres nuevas canciones originales tituladas “Rest in Peace”, “Life Hereafter” y “Tie the Knot Tango”, además de una versión de “Dancing in the Moonlight”

