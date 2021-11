¿Cuándo y dónde ver los 22 Latin Grammy?

AM.- La 22 entrega anual de los Latin Grammy que será conducida por Ana Brenda Contreras, Carlos RIvera y Roselyn Sánchez será transmitida en canales como TNT este 18 de noviembre.

El evento se transmitirá desde el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, habrá un pre-show “Punto de Encuentro” con todos los detalles del evento y principales candidatos a cargo de Lety Sahagún, Heisel Mora y Gerudito, a partir de las 5:30 de la tarde.

Los Latin Grammy. Foto: Facebook

El principal favorito de la jornada es el colombiano Camilo, quien alcanzó diez nominaciones de parte de la Academia Latina de la Grabación.

Le siguen Juan Luis Guerra con seis postulaciones, C. Tangana con cinco opciones, y Bad Bunny con Pablo Alborán, que llegan a cuatro preferencias cada uno.

Entre las 53 categorías a premiar destaca la de Álbum del Año, que tiene como pretendientes a Vértigo (Pablo Alborán), Mis Amores (Paula Arenas), El Último Tour del Mundo (Bad Bunny), Salswing (Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta), Mis Manos (Camilo), Nana, Tom, Vinicius (Nana Caymmi), Privé (Juan Luis Guerra), Origen (Juanes) y El Madrileño (C. Tangana).

La Canción del Año, en tanto, postula a: A Tu Lado (Paula Arenas), A Veces (Diamante Eléctrico), Agua (Tainy & J Balvin), Canción Bonita (Carlos Vives & Ricky Martin), Dios Así lo Quiso (Ricardo Montaner & Juan Luis Guerra), Hawái (Maluma), Mi Guitarra (Javier Limón, Juan Luis Guerra & Nella), Patria y Vida (Youtel, Gente de Zona, Descemer Bueno, Maykel Osorbo, El Funky), Que Se Sepa Nuestro Amor (Mon Laferte & Alejandro Fernández), Si Hubieras Querido (Pablo Alborán), Todo de Ti (Rauw Alejandro) y Vida de Rico (Camilo).

Pablo Alborán. Foto: Facebook

Para Mejor Nuevo Artista las nominaciones recayeron en Giulia Be, María Becerra, Bizarrap, Boza, Zoe Gotusso, Humbe, Rita Indiana, Lasso, Paloma Mami, Marco Mares y Juliana Velásquez.

Los Latin Grammy destacan lo más selecto de la música latina, en diversos géneros y campos creativos. Este reconocimiento incluye premios a artistas, equipos técnicos y creaciones, en un período de elegibilidad que va del 1 de junio de 2020 y el 31 de mayo de 2021.

Recibe gratis por email las 8 noticias esenciales de AM, antes de las 8:00 a.m.

Las noticias de AM en

Síguenos