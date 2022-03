¿Cuándo y dónde ver los 27 Critics’ Choice Awards?

AM.- A través del canal de TNT se transmitirán este 13 de marzo, los Critics’ Choice Awards, los premios a lo más destacados de la industria del cine, la televisión y el streaming de la última temporada; es una ceremonia que suele ser un anticipo de lo que ocurrirá en los premios Oscar.

La cita será el domingo 13 a las 6 de la tarde, con los comentarios de Rafa Sarmiento e Ileana Rodríguez.

Los premios de la Crítica. Foto: Especial

Taye Diggs y Nicole Byer serán los anfitriones de la ceremonia que tiene como favoritos a Belfast y West Side Story en la categoría de cine, con once nominaciones cada uno, y seguidas de Dune y The Power of The Dog con diez menciones cada uno. En televisión, HBO corre con el favoritismo al conseguir veinte postulaciones, incluyendo a sus producciones Succession y Mare of Easttown como las principales aspirantes con ocho y cinco postulaciones cada una.

Entre las nominaciones más destacadas, el cine presenta como Mejor Película a Belfast, Coda, Don’t Look Up, Dune, King Richard, Licorice Pizza, Nightmare Alley, The Power of the Dog, tick, tick… Boom! y West Side Story. Para Mejor Actriz, la disputa asoma entre Jessica Chastain (The Eyes of Tammy Faye), Olivia Colman (The Lost Daughter), Lady Gaga (House of Gucci), Alana Haim (Licorice Pizza), Nicole Kidman (Being the Ricardos) y Kristen Stewart (Spencer).

La cita será este 13 de marzo. Foto: Especial

En tanto que para Mejor Actor la elección se juega entre Nicolas Cage (Pig), Benedict Cumberbatch (The Power of the Dog), Peter Dinklage (Cyrano), Andrew Garfield (tick, tick… Boom!), Will Smith (King Richard) y Denzel Washington (The Tragedy of Macbeth).

Los hots de los premios. Foto: TNT

En Televisión, la Mejor Serie de Drama tiene como candidatas a Evil, For All Mankind, The Good Fight, Pose, Squid Game, Succession (HBO), This is Us y Yellowjackets. Para Mejor Comedia, la carrera corre por cuenta de The Great, Hacks (HBO Max), Insecure (HBO), Only Murders in the Building, The Other Two, Reservation, Ted Lasso y What We Do in the Shadow. En Miniseries, destaca la presencia de Dopesick, Dr. Death, It’s a Sin, Maid, Mare of Easttown (HBO), Midnight Mass, The Underground Railroad y WandaVison.