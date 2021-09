Drake Bell se confiesa y explica sus problemas legales

Estados Unidos.- Después de un rato de ausencia en las redes, debido a su sentencia de dos años de libertad condicional por delitos contra una menor, Drake Bell reapareció para dar la cara a sus fans quienes se preguntaban ¿qué pasó? y ¿por qué?

Desde el pasado mes de julio no se sabía nada del actor y hasta apenas el día de hoy decidió subir un breve video a sus redes sociales donde admitió que “cometido errores” y para explicar a sus seguidores su situación legal actual

No cambié mi nombre y aunque amo y amaría hacerlo, nunca me mudé a México, nunca he sido residente ni ciudadano mexicano, no tengo un pasaporte mexicano”, manifestó.