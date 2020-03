Drake Bell pospone concierto en Guanajuato por coronavirus

Estados Unidos.- Ante la pandemia de COVID-19 y como medida preventiva, Drake Bell pospuso sus conciertos, incluido el que tendría en Guanajuato.

Apenas el pasado miércoles, la Universidad de Guanajuato dio a conocer que como parte de las celebraciones del Día del Estudiante, se ofrecería un concierto en la Alhóndiga de Granaditas, en el que participarían el exprotagonista de Drake & Josh, Porter, la cantante Lua y el Dj set por parte de Joelo.

Sin embargo, ante las medidas precautorias por el coronavirus, a través de sus redes sociales el cantante estadounidense informó a sus fans que todas sus presentaciones en México serán pospuestas.

El también actor lamentó dar la noticia, pero señaló que lo más importante ahora es cuidar nuestra salud.

Asimismo, informó que las nuevas fechas para sus conciertos se darán a conocer pronto.

Ofrece concierto por Internet

Pero para no dejar a sus seguidores con las ganas de escucharlo cantar, Drake Bell transmitió a través de sus redes sociales un concierto lo que llamó “Concierto de cuarentena”.

Con nada más que su guitarra acústica el nortamericano cantó temas como "Do what you want" y "What is wrong", todo con el objetivo de acompañar a la gente que en estos momentos está en sus casas evitando salir ante la pandemia.

"Voy a tocar un concierto para todos los que están en casa debido al covid-19", avisó Drake minutos antes de la transmisión en la que tocó clásicos de su carrera como "Makes me happy" y otros más recientes como "Fuego lento".