Drogaban a Britney Spears y alucinaba, afirma su ex guardaespaldas

Drogada y alucinando sobre universos paralelos es como vio a Britney Spears su ex guardaespaldas, Fernando Flores, en un momento de los 13 años que la estrella ha estado bajo la tutela de su padre.

Debido a que le suministraron medicamentos fuertes cada viernes, es que la “Princesa del pop” se transformaba, afirmó el ex agente de Policía que trabajó con Britney como guardaespaldas en 2010.

Durante los meses en que trabajó para ella, Fernando vio cómo le monitoreaban el teléfono, se registraban las maletas de sus visitantes y cómo lloraba al recibir las órdenes de James Spears, su padre y tutor designado por el tribunal desde el 2008.

Sin embargo, Fernando llegó a los titulares de varios medios en 2011 cuando demandó a Britney por 10 millones de dólares, alegando que ella lo acosaba sexualmente, que consumía drogas y que era una persona repugnante.

"Se echaba flatulencias o se hurgaba la nariz sin darse cuenta y sin pedir disculpas (ante Fernando y otros), y era constante e intencionalmente ruidosa y profana en su habla (...) No se bañaba durante días, no usaba desodorante, no se cepillaba los dientes, no se arreglaba el cabello, no usaba zapatos ni calcetines", se lee en el documento.