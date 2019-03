Dulce María invitó a sus compañeros de RBD a su boda... menos a Alfonso Herrera

Hace poco tiempo, la cantante y actriz Dulce María, sorprendió a sus fans al anunciar la noticia de su compromiso con Paco Álvarez, lo que provocó que sus fans se emocionaran, pero hubo una confusión al darse a conocer que invitó a sus compañeros de RBD menos a Alfonso Herrera.

De acuerdo con información al portal de noticias La Verdad, a través de redes sociales, los seguidores tanto de Dulce María como de Alfonso Herrera, se mostraron descontentos por la decisión de la cantante, por lo que Dulce María tuvo que ofrecer una explicación a ello.

Ahí hay un ex novio y bueno mis ex novios no, me refiero a que ningún ex novio y ahí hay ex novio mío entonces probablemente... pues tampoco él me invitó a su boda, entonces yo tampoco...", expresó la cantante.