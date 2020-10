¡Duro golpe a TV Azteca! Tania Rincón será la nueva conductora de ‘Hoy’

México.- A partir de que se dio a conocer que Magda Rodríguez se quedará un año más en la producción del matutino ‘Hoy’, surgió el rumor de que la guapa ex conductora de ‘Venga la Alegría’, Tania Rincón, se incorporará al equipo de conducción al lado de Galilea Montijo y Andrea Legarreta.

Esta gran noticia la dio el periodista Álex Kaffie, quien adelantó que se avecinan cambios en el matutino de más rating de televisión abierta.

Sí, el hecho de que Magda Rodríguez refrendó contrato para continuar siendo en 2021 productora de Hoy (situación que tiene a varias y varios de sus actuales integrantes de luto) trae consigo variaciones, despidos, contrataciones y nuevas secciones para el programa”, escribió el polémico conductor en su columna ‘Sin Lisonja’.

Kaffie, conductor de ‘Aquí contigo’ al lado de Luz Elena González y Mauricio Barcelata, señaló a través de Instagram que la incorporación de Tania Rincón se da porque Magda Rodríguez quiere que la exempleada de ‘Venga la Alegría’ y recientemente anfitriona del reality de resistencia ‘Guerreros 2020’ se sume al elenco de ‘Hoy’.

Al parecer, lo que quiere Magda Rodríguez es la exclusiva del alumbramiento de la hija de Tania Rincón, Amelia. La conductora tiene un embarazo de seis meses. Foto: Facebook.

Kaffie señaló en Instagram que en principio, el plan de la mamá de Andrea Escalona es darle una sección semanal en la que comparta con el público el progreso de su embarazo y ¡por supuesto! la exclusiva del alumbramiento.

Posteriormente quiere tenerla, de base, haciendo equipo con Andrea Legarreta y Galilea Montijo”, escribió.

Además de Tania Rincón, Magda también quiere a Mónica Noriega

El conductor y periodista Álex Kaffie también comentó en su columna ‘Sin Lisonja’ que Magda Rodríguez no sólo quiere a Tania Rincón en ‘Hoy’, sino que también quiere a la conductora Mónica Noguera; Magdalena Moguilevsky Hojean, ex esposa de Juan Soler; y Macky González, ex participante de Exatlón México y recién concursante cobra de Guerreros 2020.

Las tres tendrán secciones en el programa. En la parte de los despidos dos integrantes del equipo actual deberán, lamentablemente, decir adiós”, finalizó Álex Kaffie, quien siempre le atina a sus notas previas.