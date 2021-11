Estados Unidos.- Después del terrible accidente durante el rodaje de la película “Rust” donde Alec Baldwin mató a la directora de fotografía e hirió de gravedad al director de la cinta, Dwayne Johnson, mejor conocido como “La Roca”, aseguró que no volverá a usar armas reales en sus grabaciones.

El actor aseguró que tenía el corazón roto tras enterarse del lamentable fallecimiento de Halyna Hutchins, lo que lo llevó a pensar acerca de cómo él lleva su trabajo en un set y llegó a la conclusión de que va a limitar el uso de armas de fuego durante las futuras filmaciones en su compañía “Seven Bucks Productions”.

Se sabe que los actores Dwayne Johnson y Alec Baldwin son muy amigos. Foto: Especial.

Hemos perdido una vida… No puedo hablar por nadie más, pero puedo decirles, sin ninguna ausencia de claridad, que en cualquier película que tengamos en adelante con Seven Bucks Productions – cualquier película, cualquier programa de televisión o cualquier cosa que hagamos o produzcamos – no usaremos armas reales en absoluto.”

El también ex luchador señaló también que va a sustituir armas de fuego reales por pistolas de goma, aunque se tengan que realizar los cambios necesarios en la postproducción.

Es muy sabido en el mundo de la farándula hollywoodense que los actores Dwayne Johnson y Alec Baldwin son muy amigos desde hace muchos años, por lo que reconoció que es momento de hacer cambios en la industria cinematográfica.

A medida que avanzamos, creo que hay nuevos protocolos y nuevas medidas de seguridad que deberíamos tomar, especialmente después de lo ocurrido… Apesta que esto haya tenido que ocurrir de esta manera para que despertemos”.

Concluyó Dwayne Johnson, alias La Roca, sobre la nueva medida drástica a la cual recurrirá con su casa productora, debido a los trágicos acontecimientos.

ebecerril@am.com.mx

Recibe gratis por email las 8 noticias esenciales de AM, antes de las 8:00 a.m.

Las noticias de AM en

Síguenos