Dwayne Johnson 'The Rock' regala una camioneta a hombre que lo ayudó en la infancia

Estados Unidos.- El exluchador y actor, Dwayne ‘The Rock’ Johnson compartió un momento conmovedor que involucró a uno de sus amigos, un empleado de la WWE, Bruno Lauer.

Según explicó el exluchador en una publicación en su cuenta oficial de Instagram, Lauer, también conocido como "Downtown Bruno" y "Harvey Wippleman", acogió a Johnson cuando tenía solo 15 años y le brindó un lugar dónde dormir.

Mi mamá y yo fuimos desalojados de la isla de Hawai y me enviaron a Nashville, Tennessee para vivir con mi papá. Cuando aterricé en Nashville, rápidamente descubrí que no iba a vivir con mi padre.. En cambio, le dije que iba a vivir con un tipo llamado Bruno. Quien en ese momento vivía en una habitación diminuta en un lugar llamado motel Alamo Plaza… Bruno podría haber dicho 'diablos, no, no voy a aceptar a un niño que no conozco' ... Pero no lo hizo", recordó Johnson.