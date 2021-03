EN VIVO: Los Golden Globes 2021 todos los detalles

León, Guanajuato.- Sigue en VIVO los detalles de los Golden Globes 2021 que este 28 de febrero premian lo mejor del cine y de la televisión, arrancando así la temporada de premios a distancia.

Tina Fey y Amy Poehler son las anfitrionas de la gala, Fey desde el Rainbow Room en Nueva York, y Poehler desde el hotel The Beverly Hilton en Los Ángeles, sede tradicional de los Globos de Oro.

Tina Fey y Amy Poehler.

GANADORES

* Mejor actor de reparto en una serie, miniserie o película para televisión: John Boyega por "Small Axe".



John Boyega.

* Mejor actriz en una serie de televisión musical o comedia: Catherine O'Hara por "Schitt’s Creek".

Catherine O'Hara.

* Mejor Película Animada: "Soul".

"Soul".

* Mejor actor de reparto en una película: Daniel Kaluuya por "Judas and the Black Messiah".

Daniel Kaluuya.

* Mejor actor en una miniserie o película para televisión: Mark Ruffalo por "I Know This Much is True".

Mark Ruffalo.

* Mejor guión para película: Aaron Sorkin por "The Trial of the Chicago 7".

Aaron Sorkin.

* El escritor y productor de televisión, Norman Lear, creador de "All in the Family", recibió un reconocimiento por su trayectoria.

Norman Lear.

* Mejor Canción Original: "Io Sí (Seen)" de la película "The Life Ahead" de Laura Pausini y Diane Warren.

"The Life Ahead".

* Mejor actriz en una serie de televisión de Drama: Emma Corrin por "The Crown".

Emma Corrin.

* Mejor Banda Sonora: Jon Batiste, Atticus Ross y Trent Reznor por "Soul".

"Soul".

* Mejor actor en una serie de televisión: musical o comedia: Jason Sudeikis por "Ted Lasso".

Jason Sudeikis.

* Mejor serie de televisión: musical o comedia: "Schitt’s Creek".

"Schitt’s Creek".

* Mejor actriz en una película de musical o comedia: Rosamund Pike por "I Care A Lot".

Rosamund Pike.

* Mejor actor en una serie de televisión de Drama: Josh O’Connor por "The Crown".

Josh O’Connor.

* La actriz Jane Fonda recibió un Golden Globe honorífico por su trayectoria de seis décadas en el cine.

* Mejor Película Extranjera: "Minari", de Estados Unidos.

"Minari".

* Mejor serie dramática de televisión: "The Crown".

"The Crown".