Ed Sheeran revela nuevo material 'Equals'

CDMX.- Ed Sheran estrenará su nuevo disco “Equals” en octubre, y con ello, anunció una nueva canción “Visiting Hours”.

La cuarta entrega de la serie de álbumes simbólicos de Sheeran, va viento en popa.

Temáticamente, "=" muestra a Ed haciendo un balance de su vida y de las personas que la componen mientras explora los diversos grados de amor (‘The Joker And The Queen’, ‘First Times’, ‘2step'), pérdida (‘Visiting Hours’), resiliencia (‘Can’t Stop The Rain’) y paternidad (‘Sandman’, ‘Leave Your Life’), al mismo tiempo que procesa su realidad y carrera (‘Tides’).

Ed Sheeran anuncia nuevo disco. FOTO: DAN MARTENSEN

Sonoramente, ‘=’ encapsula la versátil paleta musical de Ed, que abarca temas muy a su estilo con guitarras y baladas de clase mundial hasta momentos de producción más eufóricos y de peso, como se mostró por primera vez en el sencillo que lo trajo de regreso este verano, ‘Bad Habits’

Recibe gratis por email las 8 noticias esenciales de AM, antes de las 8:00 a.m.

Las noticias de AM en

Síguenos