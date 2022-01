Edith Márquez da positivo a COVID-19 y cancela fecha en Palenque de León

AM.- La Empresa Tapatía informó que el show de Edith Márquez, programado para este 29 de enero, será pospuesto, ya que la cantante dio positivo a COVID-19.

“Les informo que lamentablemente di positivo en prueba COVID, mis síntomas son leves, por lo que estaré cerrando la feria este 10 de febrero”, dijo Edith en redes sociales.

A través del área de comunicación de los organizadores, se informó lo siguiente:

El Palenque de la Feria de León lamenta informar que el show de Edith Márquez programado para este sábado 29 de enero, no se llevará a cabo debido a que la artista resultó positiva a Covid-19”.

Añadieron que los boletos para esta variedad, serán válidos para la nueva fecha.

Los boletos adquiridos serán válidos para la nueva fecha, que será el próximo 10 de febrero. Las personas que deseen su reembolso podrán acudir a las taquillas oficiales a partir del día de hoy a las 12 del día y hasta el sábado 29 de enero del 2022 a las 12 de la noche”, añadió.

Hace unos días, Edith Márquez dio una entrevista a AM, donde dijo emocionada que celebraría su cumpleaños en el Palenque.

Me he mantenido a salvo del bicho, pero seguiremos con las medidas para este concierto, pero como soy, no sé si lo pueda lograr (abrazar a su público), de lo estoy ansiosa, es de estar con todos ustedes y celebrar mi cumpleaños”, dijo vía zoom.