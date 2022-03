Lalo España revela que sigue en pie la lucha por su papel en bioserie de Chespirito

México.- Tras la publicación de una foto del actor Juan Frese caracterizado como ‘El Chavo del 8’ al lado de Eugenio Derbez, muchos dieron por hecho que Eduardo España no estaría en la bioserie de Chespirito, lo cual fue desmentido por el actor.

Eugenio Derbez dijo que esto se trata de una grabación de un comercial para promover la nueva plataforma de contenidos vía streaming Dish Latino.

En el spot se puede ver cómo El chavo ‘se sale’ de la pantalla y conversa con Derbez, a quien la campaña posiciona a su nivel como ‘un ícono latino’.

Tras darse a conocer esto y constatar que el proyecto de Derbez no tenía nada que ver con la rumorada bioserie, Lalo España expresó su sentir al respecto y alivió a sus fanáticos al asegurar que aún no es un hecho que esté fuera de la producción que Grupo Chespirito desde hace meses.

No, eso no ha quedado cerrado estoy en call back, ha sido un proceso largo, y no me han dicho sí ni no, pero les gustó mucho mi callback, y esperamos que les guste. Yo sé que tendré que trabajar muchísimos aspectos si me quedo, peor estoy dispuesto a hacerlo y echarle todos los kilos”, dijo Lalo España vía telefónica.