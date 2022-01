Lalo España cruza los dedos…¡ya hizo casting oficial para la serie de Chespirito!

AM.- Eduardo España se ha mantenido en el ojo público al compartir en sus redes sociales, un casting caracterizado con los personajes de Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’, a quien quiere interpretar en su próxima bioserie.

Pero ahora, se sabe que Eduardo sí fue considerado, y recientemente realizó la prueba oficial.

Me buscaron para hacer ahora sí el casting oficial, porque yo hice mi video y sirvió mucho que lo subiera a redes porque luego yo escribía a lo del casting y me contestaban puros algoritmos de ‘regístrate’ y me daba cuenta que eran como máquinas”, dijo en entrevista.