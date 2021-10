Eduardo Santamarina promete final inesperado para ‘La Desalmada’

AM.- El actor Eduardo Santamarina habló con AM sobre su personaje de ‘Octavio Toscano’, el villano principal de ‘La Desalmada’, telenovela que este viernes 29 de octubre llega a su fin, y donde se antecede un final casi de infarto.

Sin dar ‘spoilers’, el actor -que recién cumple 30 años de trayectoria-, platicó sobre su papel como villano, lo bien que le está yendo al proyecto y lo que le espera a los fans de este melodrama protagonizado por José Ron y Livia Brito.

Cabe mencionar que el capítulo del 26 de octubre llegó a un rating histórico de casi 5 millones de espectadores.

Todos los que participamos en este apasionante proyecto estamos muy contentos porque los resultados de audiencia fueron impresionantes. Déjame decirte que estamos agradecidos con todos y cada uno de la audiencia, porque recordemos que sin ellos nuestro trabajo no existe y desde que arrancó la telenovela, no hemos parado, nos hemos mantenido en primer lugar y eso es gracias al público”, dijo vía telefónica desde la Ciudad de México.

No sería lo mismo sin la dupla malvada de Carmelo y Octavio (Alberto Estrella y Eduardo Santamarina) que han hecho de las suyas y son odiados por eso.

En esto que hacemos es parte de la emoción, no hay fórmulas, porque si las hubiera todos los proyectos serían exitosos; aquí puedes tener la mejor historia, reparto, producción y en rating no pasa nada y viceversa. Tuvimos la suerte, los astros se alinearon”, comentó.

Eduardo Santamarina, quien es reconocido por proyectos como “Rubí”, “Yo amo a Juan Querendón”, “Triunfo del amor”, entre muchos otros, sabe que estar en este medio puede ser un ‘albur’ entre el éxito y el fracaso.

Los que llevamos muchos ayeres en esto sabemos que esto pasa con los proyectos, todos hemos hecho proyectos exitosos, medianamente. Modestia aparte, puedo jactar de decirte que no he tenido, uno que tú digas, un gran fracaso, no gracias a Dios no, esto no quiere decir que esté exento, podría pasarme el día de mañana y lo aceptaré como es, así como acepto el éxito”, comentó.