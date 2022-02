Eduardo Santamarina le pide a Belinda que si regrese el anillo a Christian Nodal

Ciudad de México.- La separación de Belinda y Christian Nodal está en boca de todos, las mamás de ambos empezaron a lanzar reacciones y de ahí varios famosos y miles de internautas no han parado de comentar de la triste ruptura.

Mientras una gran parte de fanáticos y famosos quieren saber cuál fue la verdadera razón por la que decidieron terminar su relación sentimental, la otra mitad está debatiendo si la cantante debe de regresar el costoso anillo de compromiso, valuado en tres millones, que le dio Nodal.

Uno de los famosos que sorprendió por unirse a las polémicas opiniones sobre este escándalo fue el actor Eduardo Santamarina, quien dijo ante la pregunta de los reporteros qué es lo que él haría en el lugar de la también modelo.

El actor asegura que Belinda debe regresar la valiosa sortija. Foto: Especial.

Durante su encuentro casual con los medios de comunicación, el actor de melodramas como “Rubí”, “La desalmada” y “Velo de novia”, opinó que en su caso, él sí regresaría la valiosa sortija de compromiso, ya que representa una relación que tenían y la cual ya terminó.

¿Que si hay que regresar un anillo de compromiso? Yo soy de la idea que sí, no opino de la demás gente. Yo, Eduardo sí, porque un anillo de compromiso es eso, yo te lo entrego, es un símbolo para que nuestra relación, estoy formalizando nuestro compromiso que quiero que pase al siguiente nivel que es el matrimonio, entonces si no se da y se rompe ese compromiso, pues sabes qué no se dio, muchas gracias y ahí está te devuelvo el anillo”, expresó.

El esposo de Mayrin Villanueva destacó que el anillo de compromiso no es y no debe tomarse como cualquier otro regalo que se da durante una relación, ya que él está a favor de que si las relaciones sentimentales se llegaran a terminar y no se consuma la boda, se tiene que regresar.

Santamarina explicó que no es por el millonario costo de la joya, sino por el valor sentimental. Foto: Especial.

Es diferente si yo te regalo una bolsa o un reloj, unos zapatos o incluso una casa, lo que sea, eso no, porque son regalos y no se regresan, pero en mi humilde opinión un anillo de compromiso tiene otro valor (sentimental)”, comentó.

Aunque en esta ocasión se comenta de un anillo con un costo de millones, destacó que el precio no tiene importancia, sino que la pareja ya no está junta.

“Independientemente de lo que te haya costado, no hablo del valor económico, hablo del emocional y si ya no te vas a casar pues ya para qué lo quiero. No voy a tener una pieza de un compromiso que no cuajó”, indicó Santamarina, quien señaló que pronto regresará a las telenovelas con un proyecto en el que llevará el rol protagonista.

