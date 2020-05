Eduardo Santamarina se escondía en hoteles con prostitutas

Ciudad de México.- El actor mexicano, Eduardo Santamarina, contó su oscuro pasado de alcoholismo, depresión y soledad, incluso recordó que él se 'escondía en hoteles con prostitutas', años antes.

Hay ciertos artistas que son relacionados con las adicciones o el alcoholismo, incluso son vinculados con la prostitución, tal es el caso de este famoso actor mexicano.

Durante una entrevista telefónica para el programa vespertino ‘De primera mano’, Eduardo Santamarina, recordó su pasado lleno de alcoholismo, depresión y soledad, así mismo, mencionó como es que supera su adicción.

Durante 15 años de ser adicto al alcohol, Santamarina perdió a su familia al alejarse de esta, para mantenerse escondido y entró en depresión, por lo que buscó las formas de sentirse acompañado.

El alcohólico como yo cuando se toma una copa no puede parar y uno de mis fondos fue precisamente llegar a esconderme, refugiarse en hoteles para que mi familia no me encontrara. Entras en depresiones donde no quieres ver a nadie… cuando un miembro de la familia ve al alcohólico alcoholizado es terrible para los dos, pues lo que hacía era contratar prostitutas”, comentó.