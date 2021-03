Eduardo Santamarina revela cómo 'tocó fondo' en el alcoholismo

México.- Yordi Rosado tiene 'el don' de tocar las fibras más sensibles de sus invitados, pues en sus entrevistas logra que abran su corazón y hablen de los temas más difíciles a los que se han enfrentado, y con el actor Eduardo Santamarina no fue la excepción, pues reveló cómo fue que tocó fondo en el alcoholismo y que gracias a su mamá decidió dejarlo.

El protagonista de exitosas telenovelas de Televisa como "Yo amo a Juan Querendón" compartió durante poco más de una hora experiencias de su vida con el conductor Yordi Rosado, pero sin duda un tema que destacó en toda la conversación fue que siguió el camino de su padre, quien era alcohólico y murió de cirrosis, pues incluso llegó a trabajar 'en vivo' o crudo, pese a que su mamá le pedía que se viera en el espejo de su papá.

Acudió ebrio a llamados de Televisa

Santamarina contó que comenzó a ser común que llegara a sus llamados a Televisa 'crudo', por lo que en su camerino tenía que tomarse unos tragos para poder trabajar. Ante la pregunta de Yordi sobre si algún ejecutivo de la televisora se había dado cuenta, él contesto que sí, que incluso le ofrecieron ayuda, pero él no la aceptó porque no creía que tenía un problema y que era algo que podía controlar.

Eugenio Cobo lo detectó y me dijo ‘vete a Oceánica’, incluso te lo paga la empresa, vete, y no le hice caso", explicó Santamarina.

Eduardo Santamarina contó cómo fue que decidió dejar de tomar. Foto: Tomada de Youtube

Sin embargo la situación se volvió insostenible, al punto que la productora Lucero Suárez tuvo que parar las grabaciones de una telenovela porque al actor no se le entendía lo que decía por estar ebrio.

Llegó la productora Lucero Suárez, psicóloga de profesión, y yo pensé 'me va a poner una cag...’, pero me dijo ‘vete a tu casa y mañana hablamos’".

Tras esto, el actor veracruzano creyó que lo correrían de la producción, sin embargo no fue así, y dijo que lo que más le pegó fue que Lucero Suárez le ofreció su apoyo. "Me dijo que cualquier cosa que necesitara, me dio unas gotitas como de homeopatía... me dijo ‘aquí estoy contigo, háblame, cuentas conmigo las 24 horas'. Eso me pudo más, me sentí con la cola entre las patas”.

Explicó que terminó de grabar la novela bien, pero que después siguió en su camino del alcoholismo; hasta que pensó en lo que sufriría su mamá por su culpa, fue que decidió darle un giro a su vida.

Empiezan los vacíos terribles, esos son los fondos, cuando empiezas a tocar los fondos, de quererte morir, de que ves a tu alrededor y no te gusta nada, no te gusta tu familia, no te gusta tu trabajo, no te gusta tu vida, no te gusta nada y tienes todo".

Santamarina relató que pensar en lo que sufriría su mamá si le pasaba algo fue lo que lo hizo dejar el alcohol, pues dijo que vio como si fuera una película que él tendría un accidente, que se veía muerto y veía el rostro de dolor de su mamá.

Santamarina y Yordi Rosado brindaron con café durante la entrevista. Foto: Tomada de Youtube

Yo veía la cara de dolor de mi madre y decía 'no quiero eso para mí, ni para ella', ese fue mi fondo más fuerte... dije 'yo necesito otra vida, ya no me gusta esta vida que estoy viviendo y mi madre no se lo merece', con un esposo alcohólico, y luego un hijo alcohólico".

El actor asegura que ahora ya no toma ni un rompope, y durante su entrevista con Yordi Rosado, en la que también contó que fue muy noviero, brindaron con una taza de café.