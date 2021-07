Eduardo Yáñez 'explota' y compara a México con Cuba

CDMX.- Cuando llegó al Aeropuerto de la Ciudad de México, Eduardo Yáñez opinó sobre la situación de Cuba, que se levantó en protestas desde el pasado 11 de julio.

El actor, molesto, dijo que lo que pasó en la isla es la antesala de lo que le pasará a México, pues considera que el presidente Andrés Manuel López Obrador es un dictador.

Yáñez dijo no le sorprende que haya pasado esto, pue es el reflejo de más de 60 años de amordazamiento.

Yo lo que digo es que no es aplaudible que ningún pueblo esté así, la verdad, ya llevan demasiados años. Siempre ha sido así ese país, yo no sé qué les extraña, por qué lo hacen tema ahora, ¿Por qué ahora salió la gente? Siempre han salido”, señaló.

El actor, quien siempre ha mostrado su descontento por Obrador, reiteró que esto podría ocurrir en nuestro país.

Nosotros podemos alzar la voz y nadie ha parado lo que está pasando aquí, ya no somos amigos del ejercito, el pueblo mexicano somos ya enemigos del ejército, ya no es como antes que se paraban a ver 'oiga se le poncho su llanta, lo cuido, soy del ejercito, soy su servidor', no eso ya no es así", finalizó.