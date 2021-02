Eduardo Yáñez enfrenta problemas de salud y saldrá de 'Si nos dejan'

Ciudad de México.- El actor mexicano Eduardo Yáñez, ha confirmado que ya participará en la telenovela ‘Si nos dejan’ y comentó que enfrenta problemas de salud.

Mediante un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, el actor detalló que se sometió a un procedimiento quirúrgico debido a que tenía piedras en el riñón.

Hace un par de semanas, me tuve que operar de piedras en el riñón y me dejaron un catéter ahí dentro, el cual me tenía que aguantar los siete meses de grabación… la molestia es muy grande y creo que iba a dejar yo esta novela a la mitad", detalló el actor.