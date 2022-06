'Que chin... a su ma...' Eduardo Yáñez explota tras noticia de que tiene Parkinson

México.- En plena grabación de una película, Eduardo Yáñez utilizó sus redes sociales para aclarar su estado de salud, luego de que surgiera la noticia de que tiene mal de Parkinson.

El actor de 61 años se encuentra actualmente grabando escenas de la película “Que padre es mi familia”, en la que comparte créditos con Marlene Favela, Rodrigo Vidal y Carlos Ponce, pero hizo una breve pausa para informar a sus seguidores, y también a sus 'haters' que no está enfermo.

Muy buenos días a todos mi fans, a todos aquellos que me siguen, a los haters también... quiero aclarar otra vez una nota estúpida que acaba de salir el día de hoy de que yo tengo mal de Parkinson", dijo el actor.

En el video que posteó en su cuenta oficial de Instagram, Eduardo Yáñez explicó que se encontraba trabajando, e incluso tuvo que bajar la voz, pues estaban en plena grabación y lo 'regañaron' por hacer ruido.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

Eduardo Yánez está en medio de la grabación de una película junto a Marlene Favela. Foto: Instagram

"Yo no estoy enfermo de mal de Parkinson, con todo respeto a aquellos que sí lo sufren, y creo que el que saca una nota de esta naturaleza te desea lo peor", explicó.

El actor, conocido por ser temperamental, mandó un fuerte reclamo a la publicación de circulación nacional que aseguró que padecía de este mal.

Mi mamá me dijo que nunca tenga represalias, pero que chinguen a su madre, me encuentro muy bien y afortunadamente trabajando", dijo Yáñez.

El actor recibió comentarios de apoyo de sus seguidores, en su mayoría mujeres, quienes le expresaron que no hiciera caso y que le tenían envidia.

"Mira, por acá decimos un refrán que dice... Si la envidia fuera tiña, cuántos tiñosos habría!! No le des importancia, tus verdaderas fans no creemos más que lo que venga de tu boca. Que tengas un excelente día príncipe", "Desafortunadamente, siempre habrá ese tipo de personas que solo desean el mal a las personas buenas", "Qué hermoso eres mi amor te tienen mucha envidia he visto que no sólo los hombres también mujeres despechadas”, se leía en la parte de los comentarios.